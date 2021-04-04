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Doğasıyla Büyüleyen ve İstanbul’a Yakın Olan Yerler


İstanbul’un kalabalığından ve stresinden biraz olsun uzaklaşmak istiyorsanız doğal güzelliği ile ön plana çıkan ve aynı zamanda şehre yakın olan yerleri tercih edebilirsiniz. Sizin için kısa bir araştırma yaptık ve sonuçlarını da hemen aktarıyoruz.

  • Gölyazı

Apollon Krallığı’nın başkenti olan Gölyazı Bursa kentinde bulunuyor. Özellikle çok sayıda köy bulunuyor olması bu bölgenin muhteşem bir doğaya sahip olmasını da beraberinde getiriyor. Şehirleşmenin bir hayli düşük olduğu Gölyazı’da geçirdiğiniz her bir dakikanın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Yemyeşil bir coğrafyanın sizi karşılayacağı bu bölgeyi mutlaka siz de gezin.

  • Amasra

Bartın’ın en güzel bölgelerinden biri olan Amasra  doğal güzelliklerle baş başa zaman geçirmek isteyenlerin imdadına yetişiyor.  İstanbul’da yaklaşık olarak 450 kilometre uzaklıkta bulunan bu bölgeyi gezmek sizin için bambaşka bir deneyim olabilir. 3000 yıllık bir geçmişe sahip olması nedeniyle bol miktarda tarihi yer de görebileceğiniz bu bölgeyi listenize eklemenizi tavsiye ederiz.

  • Safranbolu

Safranbolu bildiğiniz gibi evleri ile ünlü bir bölgedir. Ancak bununla birlikte benzeri olmayan bir doğaya sahip olması da bu bölgeyi özel kılan unsurlar arasında yer alıyor. Dolayısıyla mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerler arasında bulunuyor. Mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden biri de İncekaya Su Kemeri’dir.

  • Abant Gölü

Eğer daha önce bu gölü ziyaret etmediyseniz şimdi tam zamanı! İstanbulluların sıklıkla ziyaret ettiği bölgelerden biri olan göl manzarası sizi çok etkileyecek. Milli park statüsünde olması nedeniyle doğal güzelliğini korumayı başaran bu bölgede tertemiz bir hava sizi karşılıyor. Dolayısı ile kentin stresinden dakikalar içerisinde arınmaya başladığınızı fark edebilirsiniz.

Zamanı Verimli Kullanmak İçin Araç Kiralayın!

Elbette sizlere önerebileceğimiz yerler sadece bunlarla sınırlı değil. İstanbul’a yakın olan ve doğası ile kendine hayran bırakan çok sayıda farklı bölgede bulunuyor. Yapacağınız bu gezide zamanı verimli bir şekilde kullanmak için siz de araç kiralayabilirsiniz. Bu arada istanbul araç kiralama işlemlerinde en güvenilir platformlardan biri olan otokirala.com adresini ziyaret edin. Çünkü kullanmaya alışkın olduğunuz çok sayıda farklı araç modeli gayet makul fiyatlarla tercih edilebiliyor.

📆 20 Nisan 2021 Salı 12:34   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 33 22 5 6 72 35 +37 71 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 +27 69 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 33 20 5 8 65 32 +33 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 34 16 11 7 41 32 +9 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 +15 52
6 Gaziantep 33 13 12 8 49 39 +10 51
7 Hatayspor 33 14 8 11 54 41 +13 50
8 Sivasspor 33 12 14 7 47 40 +7 50
9 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 +9 49
10 Göztepe 34 12 10 12 50 47 +3 46
11 Antalyaspor 34 9 15 10 34 44 -10 42
12 Konyaspor 33 10 11 12 39 40 -1 41
13 Çaykur Rizespor 33 9 12 12 39 51 -12 39
14 Yeni Malatyaspor 33 8 13 12 40 45 -5 37
15 MKE Ankaragücü 33 10 7 16 41 53 -12 37
16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 -13 37
17 Kayserispor 33 8 10 15 24 41 -17 34
18 Başakşehir 33 8 9 16 36 53 -17 33 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 34 7 10 17 35 58 -23 31
20 Gençlerbirliği 33 8 7 18 32 58 -26 31
21 Denizlispor 33 6 8 19 31 58 -27 26

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