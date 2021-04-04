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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Türkiye’de Üretip Dünya’ya Satıyor
Türkiye’de Üretip Dünya’ya Satıyor


Arazilerin, bahçelerin, evlerin bazen de fabrikaların korunması ve güvenlik önlemi altına alınması için tel örgüler kullanılmaktadır.  Arazilere ve kendi mülklerine yabancıların girmesini istemeyen mülk sahipleri korunma amacıyla daha çok tel örgüleri tercih etmektedirler. Tel örgüleri göz aralığına ve tel kalınlığına göre üreten sistemlere de tel örgü makineleri denilmektedir.

Örme işlemini yapan makineler istenilen tel aralığı ve göz aralığına göre ayarlanabilmektedir. Mwm Technic tel örme makineleri kullanıcının istediği göz  aralığı ve tel aralığına göre örme yapabilmektedir. Tel örgü üretip satmak isteyen üreticilerin kullandığı tel örgü makineleri bir çok firmada satışa sunulmaktadır. Bunun için uzun ömürlü ve dayanıklı makineleri tercih etmelisiniz.  Doğru makine ile uzun zaman üretim yapıp sürekli teknik destek almalısınız. Sizler de kaliteyi tercih etmek isterseniz Mwm Technic ‘in ürettiği tel örgü makinelerini tercih etmelisiniz.

Tel Örgü makinesi fiyatları da ürüne göre değişiklik göstermektedir. Çin malı diye tabir edilen ucuz tel örgü makineleri tercih edilmemeli çünkü alınan bu makine ile uzun süre tel örgü üretemezseniz hem verdiğiniz para boşa gidecek hem de zaman kaybedeceksiniz. Bir sipariş alıyorsunuz ve yoğun çalıştığınız dönemde makine arıza verirse iş içinden çıkılmaz bir hale gelir. Bu saydığımız sebeplerden dolayı kaliteli ve uzun ömürlü makineler tercih edilmektedir. Kaliteli  tel örgü makineleri ortalama 70-90 bin TL arasında değişkenlik göstermektedir. Ayrıca 2. El tel örgü makineleri ve jiletli tel makineleri  tercih etmeniz durumunda da sizlere yardımcı olmaktayız. Kaliteyi tercih ederseniz web sayfamızı inceleyebilirsiniz  ve sayfamız üzerinden tel örgü makinesi için fiyat alabilirsiniz. Soru, görüş ve önerileriniz için lütfen bizimle iletişime geçin.

Yeni Mahalle 6233 Sokak No: 4/8 Sarıçam / Adana TÜRKİYE

info@mwmtechnic.com

+90 541 303 39 35

https://www.mwmtechnic.com/

📆 17 Nisan 2021 Cumartesi 23:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 33 22 5 6 72 35 +37 71 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 34 21 6 7 61 34 +27 69 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 33 20 5 8 65 32 +33 65 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 34 16 11 7 41 32 +9 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 34 15 7 12 52 37 +15 52
6 Gaziantep 33 13 12 8 49 39 +10 51
7 Hatayspor 33 14 8 11 54 41 +13 50
8 Sivasspor 33 12 14 7 47 40 +7 50
9 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 +9 49
10 Göztepe 34 12 10 12 50 47 +3 46
11 Antalyaspor 34 9 15 10 34 44 -10 42
12 Konyaspor 33 10 11 12 39 40 -1 41
13 Çaykur Rizespor 33 9 12 12 39 51 -12 39
14 Yeni Malatyaspor 33 8 13 12 40 45 -5 37
15 MKE Ankaragücü 33 10 7 16 41 53 -12 37
16 Kasımpaşa 34 9 10 15 37 50 -13 37
17 Kayserispor 33 8 10 15 24 41 -17 34
18 Başakşehir 33 8 9 16 36 53 -17 33 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 34 7 10 17 35 58 -23 31
20 Gençlerbirliği 33 8 7 18 32 58 -26 31
21 Denizlispor 33 6 8 19 31 58 -27 26

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