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Özel Motosikletiyle Su Üzerinde Gidebilen Performans Sanatçısı Robbie Maddison, İstanbul’da


Dünyaca Ünlü Motosiklet Performans Sanatçısı Robbie Maddison İstanbul’da Keşifte

Kendi tasarladığı özel motosikletiyle su üzerinde gidebilen dünyadaki tek isim olan Robbie Maddison, Algida Big Bold’un reklam çekimleri ve bu yaz İstanbul’da gerçekleştireceği kıtalararası performansın keşif çalışmaları için Türkiye’ye geldi.

Sınırlarından kurtulup harekete geçmenin, korkusuzca hayallerinin peşinden gitmenin, altı çizilecek büyük hikayelere imza atmanın önemini vurgulayan Algida Big Bold için yaklaşık bir hafta boyunca İstanbul’da kalan Robbie Maddison Boğaz’ın farklı noktalarında keşif çalışmaları yaptı.

Yaz aylarında İstanbul’da gerçekleştireceği büyük gösteri için çalışmalarını hızla sürdüren Maddison ‘Algida Big Bold ile yaptığım bu projeyle herkesi büyük yaşamaya, ‘’Ya Big Ya Hiç’’ diyerek sınırlarından kurtulup özgürleşmeye ve yapabilecekleri konusunda cesaretle adım atmaya davet etmek istiyorum. Motivasyonum her zaman yapılmayanı yapmak, kurallar ile kendimi sınırlamadan özgürce potansiyelimi ortaya çıkarmak oldu.

İnsanlar değişimden korkmamalı, kuralları yıkın, oyunu değiştirin ve hayatın tadını çıkarın. Altı çizilecek şeyler yapmanın keyfini yaşayın’’ diyerek heyecanını paylaştı.

Reklam filmini izlemek için:

Röportajlı backstage görüntülerini izlemek için:

https://drive.google.com/file/d/1KkR2WJdsnPNE4z2wXsxLRdheKS3n3IrR/view?usp=sharing

Galeri
📆 16 Nisan 2021 Cuma 23:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 33 22 5 6 72 35 +37 71 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 33 20 6 7 59 33 +26 66 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 32 19 5 8 62 31 +31 62 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 33 16 10 7 40 31 +9 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 33 15 7 11 52 36 +16 52
6 Gaziantep 32 13 11 8 47 37 +10 50
7 Sivasspor 33 12 14 7 47 40 +7 50
8 Hatayspor 32 14 7 11 53 40 +13 49
9 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 +9 49
10 Göztepe 33 12 10 11 49 44 +5 46
11 Antalyaspor 34 9 15 10 34 44 -10 42
12 Konyaspor 33 10 11 12 39 40 -1 41
13 Çaykur Rizespor 33 9 12 12 39 51 -12 39
14 MKE Ankaragücü 33 10 7 16 41 53 -12 37
15 Kasımpaşa 33 9 9 15 35 48 -13 36
16 Yeni Malatyaspor 32 7 13 12 39 45 -6 34
17 Kayserispor 33 8 10 15 24 41 -17 34
18 Başakşehir 32 8 9 15 35 51 -16 33 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 33 8 7 18 32 58 -26 31
20 BB Erzurumspor 33 6 10 17 32 56 -24 28
21 Denizlispor 32 6 8 18 29 55 -26 26

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