Özel Motosikletiyle Su Üzerinde Gidebilen Performans Sanatçısı Robbie Maddison, İstanbul’da

Dünyaca Ünlü Motosiklet Performans Sanatçısı Robbie Maddison İstanbul’da Keşifte

Kendi tasarladığı özel motosikletiyle su üzerinde gidebilen dünyadaki tek isim olan Robbie Maddison, Algida Big Bold’un reklam çekimleri ve bu yaz İstanbul’da gerçekleştireceği kıtalararası performansın keşif çalışmaları için Türkiye’ye geldi.

Sınırlarından kurtulup harekete geçmenin, korkusuzca hayallerinin peşinden gitmenin, altı çizilecek büyük hikayelere imza atmanın önemini vurgulayan Algida Big Bold için yaklaşık bir hafta boyunca İstanbul’da kalan Robbie Maddison Boğaz’ın farklı noktalarında keşif çalışmaları yaptı.

Yaz aylarında İstanbul’da gerçekleştireceği büyük gösteri için çalışmalarını hızla sürdüren Maddison ‘Algida Big Bold ile yaptığım bu projeyle herkesi büyük yaşamaya, ‘’Ya Big Ya Hiç’’ diyerek sınırlarından kurtulup özgürleşmeye ve yapabilecekleri konusunda cesaretle adım atmaya davet etmek istiyorum. Motivasyonum her zaman yapılmayanı yapmak, kurallar ile kendimi sınırlamadan özgürce potansiyelimi ortaya çıkarmak oldu.

İnsanlar değişimden korkmamalı, kuralları yıkın, oyunu değiştirin ve hayatın tadını çıkarın. Altı çizilecek şeyler yapmanın keyfini yaşayın’’ diyerek heyecanını paylaştı.

Reklam filmini izlemek için:

Röportajlı backstage görüntülerini izlemek için:

https://drive.google.com/file/d/1KkR2WJdsnPNE4z2wXsxLRdheKS3n3IrR/view?usp=sharing

Galeri