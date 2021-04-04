MENÜ ☰
Volimax
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Caddebostan, Genel, Kültür-Sanat, Mahalleler, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy’de aracın çarptığı tarihi çeşme, aylardır restore edilmeyi bekliyor
Kadıköy’de aracın çarptığı tarihi çeşme, aylardır restore edilmeyi bekliyor


Kadıköy’de bir aracın çarpması sonucu zarar gören tarihi Galib Paşa Camii çeşmesi için kazanın üzerinden 6 ay geçmiş olmasına rağmen henüz bir çalışma başlatılmadı. Sultan 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen tarihi camiye ait çeşme restore edileceği günü bekliyor.

– Tıkla İzle

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde geçtiğimiz Kasım ayında bir otomobil ile cipin çarpışması sonrası araçlardan biri savrularak cadde kenarında bulunan tarihi çeşmeye çarpmış ve çeşmede büyük çaplı hasar meydana gelmişti. Yaşanan olay sonrası yetkililer hasar gören tarihi çeşmenin etrafını brandalar ile kapatmıştı. Kazanın üzerinden 6 aya yakın süre geçmiş olmasına rağmen kazada hasar gören tarihi çeşme için herhangi bir restore çalışması yürütülmedi.

Konuya ilişkin konuşan Kent Araştırmacısı Berk Erkent, “Yetkililer bu zaman diliminde bir kez geldiler, etrafını branda ile kapattılar. Ne yazık ki şu ana kadar herhangi bir çalışma girişimi olmadı. Kasım ayından bu yana çeşme bu halde” dedi.

“Bir gecede bu tarihin yok olması üzücü”

Galib Paşa Cami’nin tarihi çeşmesine ilişkin bilgiler veren Kent Araştırmacısı Berk Erkent, “Buradaki çeşme Galib Paşa Camii’nin bir parçasını teşkil ediyor. Galib Paşa Cami 1899 yılında Sultan 2. Abdülhamid döneminde nazırlık yapan Galib Paşa tarafından yaptırılan bir camidir. O dönemde buralar Bağdat yolu olmakla birlikte zemini topraktan oluşan bir yoldu. Bu yol üzerinden Anadolu’ya, Bağdat’a yolculuk ediliyordu.

Galib Paşa da buradan geçen kafilelerin, yolculuk esnasında namazlarını kılabilmeleri, ibadetlerini yapabilmeleri için camiyi yaptırıyor. Bu çeşmeyse camiden sonra 1950’li yıllarda yapıldığı söylense de tam olarak bir tarih belirtilemiyor. Bu çeşme cami ile bir bütünlük sağlıyor. Ne yazık ki 5 ay kadar önce gece geç saatlerde bir trafik kazası yaşandı. Bu kazayla birlikte bir gecede bu tarihin yok olması gerçekten çok üzücü. Kazanın üzerinde 5 ayı aşkın bir süre geçti. Yetkililer bu zaman diliminde bir kez geldiler, etrafını branda ile kapattılar. Ne yazık ki şu ana kadar herhangi bir çalışma girişimi olmadı. Kasım ayından bu yana çeşme bu halde. Buradan her geçtiğimde açıkçası benim içim acıyor. Mutlaka yapılacaktır diye umut ediyorum ama bunca zaman geçmesine rağmen herhangi bir çalışma henüz yok” diye konuştu.

Galeri
📆 11 Nisan 2021 Pazar 16:15   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

ABS Kör Kalıp

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 32 22 4 6 70 33 +37 70 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 32 19 6 7 56 32 +24 63 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 32 19 5 8 62 31 +31 62 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 33 16 10 7 40 31 +9 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Gaziantep 31 13 11 7 46 34 +12 50
6 Alanyaspor 32 14 7 11 49 34 +15 49
7 Hatayspor 32 14 7 11 53 40 +13 49
8 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 +9 49
9 Sivasspor 32 11 14 7 44 38 +6 47
10 Göztepe 33 12 10 11 49 44 +5 46
11 Antalyaspor 33 9 15 9 32 41 -9 42
12 Konyaspor 32 10 10 12 39 40 -1 40
13 MKE Ankaragücü 32 10 6 16 39 51 -12 36
14 Çaykur Rizespor 32 8 12 12 36 49 -13 36
15 Kasımpaşa 32 9 8 15 35 48 -13 35
16 Yeni Malatyaspor 31 7 12 12 39 45 -6 33
17 Başakşehir 32 8 9 15 35 51 -16 33
18 Kayserispor 32 8 9 15 24 41 -17 33 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 32 8 7 17 30 55 -25 31
20 BB Erzurumspor 33 6 10 17 32 56 -24 28
21 Denizlispor 31 6 8 17 27 52 -25 26

BAĞLANTILAR