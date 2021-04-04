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Kadıköy Gazetesi » Belediye, Büyükşehir, Ekonomi, Genel, Gezi-Alışveriş, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » İSPARK’TAN KART İLE ÖDEMEDE YÜZDE 5 İNDİRİM
İSPARK’TAN KART İLE ÖDEMEDE YÜZDE 5 İNDİRİM


İSPARK, kent genelinde bulunan tüm otoparklarında kredi kartı ve İstanbulkart ile gerçekleştirilen ödemelerde indirim kampanyası başlattı. Yüzde 5 indirim fırsatı sağlayan kampanya, Mayıs sonuna kadar geçerli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSPARK, katlı, açık ve yol üstü otoparklarında her gün yaklaşık 150 bin sürücüye hizmet veriyor. Yeni bir kampanya başlatan İSPARK, araç sahipleri parklanma ücretini kredi kartı ve İstanbulkart ile ödediklerinde yüzde 5 indirim alacaklar. İsteyen sürücüler bu ödemelerini temassız olarak da gerçekleştirebiliyor.

MURAT ÇAKIR: “OTOPARK ÜCRETLERİ KARTLA ÖDENİYOR”

Pandemi ile birlikte, sürücülerin kartlı ve temassız ödeme sistemlerini kullanmaları için projeler geliştirdiklerini açıklayan İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, “Son iki yılda yaptığımız kampanya ve çalışmalarla kartla ödeme oranını artırdık. Yüzde 25’in üzerinde otopark ücretleri kartla ödeniyor ve her gün bu oran artıyor. Biz de hem sürücülerimize indirim sağlayarak onları teşvik etmek hem de pandemi döneminde nakit temasını azaltmak üzere yeni bir kampanya başlattık” dedi.

Kredi kartı ve İstanbulkart ile ödemelerde yüzde 5 indirim fırsatı sağlayan kampanya İSPARK’ın tüm otoparklarında 31 Mayıs 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

Galeri
📆 10 Nisan 2021 Cumartesi 18:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 31 21 4 6 66 31 +35 67 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 32 19 6 7 56 32 +24 63 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 32 19 5 8 62 31 +31 62 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 33 16 10 7 40 31 +9 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Gaziantep 31 13 11 7 46 34 +12 50
6 Alanyaspor 32 14 7 11 49 34 +15 49
7 Hatayspor 32 14 7 11 53 40 +13 49
8 Fatih Karagümrük 33 13 10 10 48 39 +9 49
9 Göztepe 33 12 10 11 49 44 +5 46
10 Sivasspor 31 10 14 7 41 37 +4 44
11 Konyaspor 31 10 10 11 38 37 +1 40
12 Antalyaspor 32 8 15 9 31 41 -10 39
13 Çaykur Rizespor 32 8 12 12 36 49 -13 36
14 Kasımpaşa 32 9 8 15 35 48 -13 35
15 Yeni Malatyaspor 31 7 12 12 39 45 -6 33
16 MKE Ankaragücü 31 9 6 16 37 50 -13 33
17 Başakşehir 32 8 9 15 35 51 -16 33
18 Kayserispor 31 8 9 14 24 40 -16 33 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 31 8 7 16 29 53 -24 31
20 BB Erzurumspor 32 6 10 16 30 52 -22 28
21 Denizlispor 31 6 8 17 27 52 -25 26

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