Mutluluk Çubuğu Ve Mutluluk Çubuğu Fiyatı

Penil Protez uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve günümüzde oldukça başarılı sonuçlar veren bir uygulama bütünüdür. Penil protez erkekler için uygulaması mümkün olan ve onların en temel sorunlarından olan penis sertleşmesi için tasarlanmıştır. Penil protezler günümüzde büyük yaygınlık kazanmış ve kendi içinde de geliştirilmiş uygulamalardır.

Penil protez erkekler içindir ve bir diğer adı da penis protezidir. Halk arasında penis protezi olmaktan ziyade mutluluk çubuğu olarak kullanılmaktadır. Penis protezi erkek üreme organı olan penis için geliştirilmiştir. Dolayısıyla kadınlar için bir uygulama türü değildir. Penisin sertleşmesini sağlayan penil protezler oldukça faydalı görülmektedir.

Mutluluk Çubuğunun Çeşitleri Nelerdir?

Erkekler için tasarlanmış olan mutluluk çubuğu günümüzde birkaç çeşit ile uygulanabilmektedir. Bunlardan ilki ve yaygın olarak kullanılan Malleable olmaktadır. Sürekli olarak sertlik sağlamaktan olan bu penil protez türü ortalama 4 saate kadar işlevselliğini korumaktadır.

Diğer bir mutluluk çubuğu çeşidi ise İki Parçalı olarak adlandırılmaktadır. Bu iki parçalı penil protez daha çok ileri seviyede olmayan durumlar için kullanılmaktadır. İki parçalı penil protez tam sertlik vermez. Yarı sertlik etkisi görülmektedir. Bir başka mutluluk çubuğu ise Üç Parçalı olarak uygulanmaktadır. Bu daha çok istek anında kullanıma uygundur ve şişirilebilir bir yapıdadır.

Mutluluk Çubuğunun Fiyatları Ne Kadar?

Penil protezler ülkemizde yaygınlık kazanmakla birlikte uygulama merkezleri de sayıca artmaktadır. Bu nedenle de mutluluk çubuğu fiyatı gün geçtikçe ucuzlamaktadır. İlk çıktığı yıllarda 25 bin TL olan penis protezi fiyatı zamanlar azalarak günümüzde 6-7 bin TL’ye kadar inmiştir. Penil protezler türlerine göre fiyat değişikliği göstermektedir.

Güncel verilere göre uygulama merkezlerinde mutluluk çubuğu fiyatı 6 bin TL ile 14 bin TL arası değişmektedir. Hem penil protez türü hem de uygulama noktalarında verilen hizmetin kalitesi sebepleriyle fiyat farklılıkları olabilmektedir. Tabii ilk çıktığı günlere nazaran oldukça fiyatı düşen penis protezlerin zaman içinde biraz daha aşağı seviyelere düşmesi beklenmektedir.

Mutluluk Çubuğunun Ameliyat Masraflarını Devlet Karşılar mı?

Başarılı operasyonlarla penil protez uygulaması yaptırmak isteyenlerin merak ettiği mutluluk çubuğu fiyatı SGK kapsamına alınır mı sorusu her geçen gün artmaktadır. Direkt olarak devlet ameliyat masraflarını karşılamamaktadır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta ise erkeklerin sertleşme sorununun kaynağı nedir; bunu iyi bilmek gerekir.

Eğer sertleşme sorunun oluşmasında daha önceden geçirilen veya halen geçirilmekte olan bir başka rahatsızlık etki ediyorsa SGK kapsamına alınma olasılığı yüksektir. Bu durumlarda yapılacak tetkikler ve analizler ile alınacak raporlar sayesinde mutluluk çubuğu fiyatı devlet tarafından karşılanabilmektedir. Bunun için ilgili sağlık uygulama kuruluşundan bilgi almak gerekmektedir.

Mutluluk Çubuğunun Ameliyatı ve Sonrası



Penis protezi uygulaması yaptırmak isteyenlerin gerekli kontrolleri uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Uygulanacak penil protez türü belirlenir ve operasyon aşamasına geçilir. Ameliyatlar ortalama bir saat kadar sürmektedir. Penisini hemen üzerinde karın bölgesini aşağısında kese açılır ve penisin süngerimsi kısmına penil protez uygulaması yapılır. Ameliyat sonrası 4-5 hafta kadar cinsel ilişkiye girilmemesi tavsiye edilmektedir. Daha fazla bilgi için https://www.mutlulukcubugu.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.