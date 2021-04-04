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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » En Trend Ürünleri En Uygun Fiyatlara Alın
En Trend Ürünleri En Uygun Fiyatlara Alın


2021 yılında en çok tercih edilen her türlü üründe en uygun fiyatlardan faydalanmak istediğiniz zaman  elbette ilk olarak, marka ve mağaza araştırması yapmanız önerilir. Dünyaca ünlü tüm markalar hem kaliteleri hem de ürünlerinin üstün  özellikleri sayesinde herkes tarafından tercih edilmektedir. Fakat dünyaca ünlü markalar için indirim kodu kullanmanız daha faydalı olacaktır. Çünkü markalar veya mağazalar çeşitli indirimleri sayesinde daha çok kullanıcı kitlesine ulaşmayı hedeflemektedir. Bu nedenle siz de en çok tercih edilen mağazalardaki indirimli ürünler için iskontokuponu.com adresinden destek alabilirsiniz.

Alışverişe başlamadan önce mutlaka ilk olarak üründe yaşanan indirimleri takip etmeniz önerilir. Çünkü bazı ürünler, nerede ise yarı yarıya kadar indirim imkanı sağlayabiliyor. Yani yüksek  fiyattan ürün temin etmek yerine kupon kodu ile daha uygun fiyatlara ürün almak daha mantıklı olacaktır. Bu web sitesinde sadece  elektronik eşyalar değil, aynı zamanda da gıda, temizlik ve oyuncak gibi yani aklınıza gelebilecek her türlü kategoride indirimli web siteleri bulmanız oldukça kolaydır.

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📆 05 Nisan 2021 Pazartesi 17:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
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  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 30 20 4 6 63 31 +32 64 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 31 19 5 7 55 31 +24 62 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 +31 61 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 +9 56 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 31 14 7 10 49 31 +18 49
6 Hatayspor 30 14 7 9 51 36 +15 49
7 Gaziantep 30 12 11 7 44 34 +10 47
8 Fatih Karagümrük 31 12 9 10 46 38 +8 45
9 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 +2 41
10 Göztepe 31 10 10 11 44 42 +2 40
11 Konyaspor 30 10 9 11 37 36 +1 39
12 Antalyaspor 31 8 15 8 29 37 -8 39
13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 -11 35
14 Kasımpaşa 31 9 7 15 34 47 -13 34
15 Başakşehir 31 8 9 14 35 49 -14 33
16 Yeni Malatyaspor 30 7 11 12 38 44 -6 32
17 MKE Ankaragücü 30 9 5 16 36 49 -13 32
18 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 -16 32 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 30 8 6 16 28 52 -24 30
20 BB Erzurumspor 31 6 9 16 29 51 -22 27
21 Denizlispor 30 6 7 17 26 51 -25 25

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