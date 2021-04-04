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Bitkisel Şampuanlarla Saçlarınıza Genel Bir Bakım Yapabilirsiniz – BIOXCIN


Geleneksel şampuanların saçı inkar edilemez bir şekilde temizlemesine rağmen, bazen saçları ve saç derisindeki hayati doğal yağları yok edecek kadar temizledikleri ve bunların kafa derisinde kuruluk ve kaşınmaya neden olduğu bilinmektedir. Bitkisel şampuan ise saça genel bir bakım yaparken saç derisinin doğal ortamını bozmaz. Doğal parlaklık ve sağlık sağlayan bitkisel şampuanlarla saçınıza nasıl bir bakım yaptığınızdan bu metinde bahsedeceğiz.

Bitkisel şampuanların saç ve saç derisi üzerindeki faydaları

Geleneksel şampuanların saç derisindeki doğal ortamı bozduğu pek çok kişi tarafından bilinir. Özellikle cilt hassasiyeti olanlar veya cildi kolayca tahriş olanlarda, sentetik şampuanlar bu koşulları kötüleştirir. Organik şampuan içindeki bitkisel ürünlerse saç derisinin sağlıklı ortamını destekler. Saç ürünlerindeki doğal bileşenler, vitaminler, mineraller, yağlar ve bitki özlerinin saç derisine ve saç köklerine nazikçe ancak etkili bir şekilde verilmesine yardımcı olabilir. Ayrıca yeni saçların büyümesini nazikçe uyarabilir, saçın doğal nemini korumasına yardımcı olabilir ve saçın genel dokusunu ve görünümünü iyileştirebilir. Bu bileşenlerin aynı zamanda hoş doğal kokular yaydığı da bilinmektedir.

Saç sorunlarının çözümü için bitkisel şampuanlar

Benzersiz saç tipleri için belirli ilgi alanlarını hedefleyen bir dizi fayda sunan, bireysel cilt ve saç ihtiyaçlarına göre uyarlanmış çok çeşitli doğal saç bakım ürünleri vardır. Kepek ve kuruluk gibi rahatsızlıkların yanı sıra normalden yağlı saçlara kadar değişen saç tipleri ile mücadele edenler için doğal şampuanlar ve saç kremleri mevcuttur.

Sizin için doğru olan bitkisel şampuan için Bioblas’I tercih edebilirsiniz. Bioblas, doğal, organik ve saçınıza nazik davranacak şekilde tasarlanmış çeşitli formüllere sahip olmasıyla, hayati besinleri yok etmeyen şampuanlar ve mumsu filmler veya ağırlık bırakmadan nemlendiren saç kremleri saçınızın her zamankinden daha sağlıklı ve canlı görünmesini ve hissetmesini sağlar.

📆 04 Nisan 2021 Pazar 02:47   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 +33 64 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 31 19 4 8 61 30 +31 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 +23 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 31 16 8 7 39 30 +9 56 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 +19 49
6 Hatayspor 30 14 7 9 51 36 +15 49
7 Gaziantep 30 12 11 7 44 34 +10 47
8 Fatih Karagümrük 31 12 9 10 46 38 +8 45
9 Sivasspor 30 9 14 7 37 35 +2 41
10 Göztepe 31 10 10 11 44 42 +2 40
11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 -7 39
12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 0 36
13 Çaykur Rizespor 30 8 11 11 36 47 -11 35
14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 -4 32
15 Kayserispor 30 8 8 14 23 39 -16 32
16 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 -14 31
17 Başakşehir 30 7 9 14 32 48 -16 30
18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 -14 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 -21 27
20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 -25 27
21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 -24 25

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