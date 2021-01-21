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A Milli Takım ve Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, evlendi


 A Milli Takım ve Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dünya evine girdi.

A Milli Takım ve Fenerbahçe’nin başarılı futbolcusu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile dünya evine girdi. Sarı-lacivertli kulüp Ozan Tufan-Rojin Haspolat çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti.

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Rojin Haspolat ile evlendi. Çırağan Sarayı’nda korona virüs önlemleriyle yapılan düğün töreninde çiftin nikah şahitliğini Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Teknik Sorumlu Emre Belözoğlu yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Rojin-Ozan Tufan çiftine 19.07 ayar alyans hediye etti. Ozan Tufan sosyal medya hesabından hediye ile ilgili yaptığı paylaşımda, “19.07 ayar Fenerbahçe logolu alyanslarımız bize uğur getirsin… Her zaman yanımdasın iyi ki varsın, bu özel hediye için teşekkürler Fenerbahçe” dedi.

Fenerbahçe’nin çifte hediye ettiği alyansın yanında bulunan yazıda ise, “Ozan Tufan ve sevgili eşi Rojin Haspolat, hayatınızın birbirinizle geçecek bu yeni döneminde, sağlıklı, mutlu ve huzur dolu bir evlilik diliyoruz. Hayatınız boyunca unutulmaz olacak bu özel günde; Fenerbahçe ruhunun işlendiği saf bir bağlılık ve aidiyet sembolü olarak, kutsal armamızı taşıyan 19.07 ayar Fenerbahçe alyanslarının size uğur getirmesini temenni ediyoruz. Sonsuz mutluluklar” ifadeleri yer aldı.

Galeri
📆 31 Mart 2021 Çarşamba 22:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 +33 64 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 30 19 4 7 61 27 +34 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 +23 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 30 16 7 7 39 30 +9 55 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 +19 49
6 Gaziantep 30 12 11 7 44 34 +10 47
7 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
8 Fatih Karagümrük 30 12 8 10 46 38 +8 44
9 Sivasspor 29 9 13 7 37 35 +2 40
10 Göztepe 30 10 9 11 43 41 +2 39
11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 -7 39
12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 0 36
13 Çaykur Rizespor 29 8 10 11 36 47 -11 34
14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 -4 32
15 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 -14 31
16 Kayserispor 29 8 7 14 22 38 -16 31
17 Başakşehir 30 7 9 14 32 48 -16 30
18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 -14 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 -21 27
20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 -25 27
21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 -24 25

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