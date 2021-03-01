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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Tatlı ve Mutlu Anlar
Tatlı ve Mutlu Anlar


Çikolata, sadece mutluluk veren değil aynı zamanda özel günleri daha da özel hale getiren bir seçenektir. Birbirini mutlu etmek isteyen ya da arası kötü olanlar, birbirine çikolata alarak aralarının yumuşamasını sağlar. Bunun için tatlistan.com çok güzel ürünlere imza atmış. Size de keyifli keyifli yemesi kalmış. Ayrıca kendinizi sadece çikolata ile sınırlandırmayın. Bunun yanı sıra hediye setleri, makaronlar, solmayan gül alternatiflerini de değerlendirebilirsiniz.

Kişiye Özel Çikolatalar 

Çoğu insan kendisi için özel bir şey yapıldığında, bundan mutlu olur. Seçeceğiniz sözlerle vereceğiniz iyi seçtiğiniz zaman, mutluluğu tamamlayabilirsiniz. Çok sevdiğiniz arkadaşlarınıza, akrabalarınıza isme özel çikolatalar verebilirsiniz. Bununla birlikte, hediye vereceğiniz kişilerin karakteristik özelliklerine atıfta bulunarak da alabileceğiniz çikolatalar vardır. Topuklu ayakkabı, çanta, kot pantolon şeklindeki çikolatalar tercih edebileceğiniz seçeneklerdendir.

En Lezzetli Belçika Çikolataları

Belçika çikolatasının lezzetini duymayan kalmamıştır. Bu çikolatanın bu kadar özel olmasının nedeni aromaları ve kalitesidir. Pralin ve trüf çikolatalar ilk olarak Belçika çikolatası olarak ortaya çıkmıştır. Bu özel lezzeti sevdiklerinizle paylaşarak mutluluğunuzu paylaşabilirsiniz. Birbirinden farklı kutuları olan seçenekleri inceleyerek 16, 25 ya da 42’li Belçika çikolatalarını alabilirsiniz.

Mutluluğa Atılan Mutlu Adımlar

Herkes için mutluluğun tanımı farklıdır. Fakat ortak bir dili vardır. Önemli olan bu ortak dili nasıl kullanabileceğini bilebilmektir. Kimi yeni bir işe gireceği için mutluyken, kimi doğun gününden dolayı mutludur. Bu anların daha da unutulmaz olmasını Tatlistan aracılığıyla sağlayabilirsiniz. Yılbaşı, doğum günü, özür dileme gibi pek çok çeşidi tek bir çatı altında bulabilirsiniz. Yeni bir yuva kurmak isteyenlerde bu özel günlerini çikolatalar ile sağlayabilir. Söz ve nişan çikolataları, isteme çikolataları, bohça çikolataları ve çikolata tepsileri, en özel gününüzde sizinle.

Cam Şişe Kolonya Çeşitleri

Kolonya bazıları için çok kıymetlidir. İnsanlara hoş kokular veren kolonyalar eskiye göre daha çok çeşide sahiptir. Tatlistan’dan hediye olarak başkalarına verebileceğiniz kolonya çeşitlerinden bazıları şunlardır;

  • Bergamot kolonyası
  • İncir kolonyası
  • Çikolata kolonyası
  • Mandalina kolonyası
  • Greyfurt kolonyası
  • Limon kolonyası

Çeşitlerinden istediğinizi başkalarına hediye olarak gönderebilirsiniz. Tüm ürünlerimiz için: www.tatlistan.com

📆 31 Mart 2021 Çarşamba 15:48   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 29 20 4 5 63 30 +33 64 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 30 19 4 7 61 27 +34 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 30 18 5 7 54 31 +23 59 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 30 16 7 7 39 30 +9 55 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 30 14 7 9 48 29 +19 49
6 Gaziantep 30 12 11 7 44 34 +10 47
7 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
8 Fatih Karagümrük 30 12 8 10 46 38 +8 44
9 Sivasspor 29 9 13 7 37 35 +2 40
10 Göztepe 30 10 9 11 43 41 +2 39
11 Antalyaspor 30 8 15 7 29 36 -7 39
12 Konyaspor 29 9 9 11 35 35 0 36
13 Çaykur Rizespor 29 8 10 11 36 47 -11 34
14 Yeni Malatyaspor 29 7 11 11 37 41 -4 32
15 Kasımpaşa 30 8 7 15 33 47 -14 31
16 Kayserispor 29 8 7 14 22 38 -16 31
17 Başakşehir 30 7 9 14 32 48 -16 30
18 MKE Ankaragücü 29 8 5 16 35 49 -14 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 30 6 9 15 28 49 -21 27
20 Gençlerbirliği 29 7 6 16 26 51 -25 27
21 Denizlispor 29 6 7 16 26 50 -24 25

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