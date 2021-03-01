Altın Ürünleri KrdGold’da İndirimde

Altın pek çok kültürün ayrılmaz bir parçası olan oldukça etkileyici ve değerli bir maden. Değişen yaşam koşulları ve alışkanlıklarla birlikte altının kullanım alanları giderek genişliyor. Ülkemizde yaygın olarak, düğün sezonlarının vazgeçilmez hediyelik ürünlerinin ana materyali olarak karşımıza çıkan altının kullanım alanı oldukça geniş ve alırken dikkat edilmesi gereken pek çok farklı ölçüt bulunuyor.

Gerçek Altın Nasıl Anlaşılır?

Eski dönemlerde altının ısırılarak test edilmesi oldukça yaygın bir yöntemdi. Bunun nedeni, altın madeninin diğer madenlere oranla oldukça yumuşak ve esnek bir yapıya sahip olmasıydı. Altın bir eşya ısırıldığında şayet eğiliyorsa, içerisinde çeşitli madenlerin olmadığına ve saf olduğuna inanılıyordu. Günümüzde bu yöntem yerini çok daya modern tekniklere bıraktı. Altının gerçek mi yoksa sahte mi olduğunu anlayabilmek için, mihenk taşı adı verilen bir taş çeşidi kullanılıyor. Mihenk tasına sürtülen altın taş üzerinde ne kadar koyu sarı bir ren bırakırsa, o kadar saf olduğu anlamına geliyor. Bu taş gümüşlerin de gerçekliğinin testi için sıklıkla kullanılıyor.

Bunun yanı sıra, renginden ve esnekliğinden de altının gerçekliğini anlamak mümkün. Ancak en doğru tercihi yapabilmek için doğru firmalarla çalışmakta fayda olduğunu belirmek istiyoruz. Bu anlamda KRD Gold, son dönemlerde sağladığı maksimum müşteri memnuniyetiyle kesinlikle tercih edilebilecek altın firmalarının başında geliyor.

Altının Ziynet Eşyalarında Kullanımı

Altından yapılan ziynet eşyaları özellikle kadınların aklını başından alan ürünler. Özel günlerde altından yapılan ziynet eşyalarının yaygın olarak hediyelik olarak tercih edilmesinin başlıca nedeni de bu. Tasarımcılar tarafından altınmadeni kullanıcıların beğenisine çok farklı tasarımlarla sunuluyor.

Özellikle tasarımlarıyla göz kamaştıran ve uygun fiyat aralıklarıyla dikkat çeken KRD Gold firmasının kullanıcılarına sunduğu altın ürünler görülmeye değer. Kolye, yüzük, küpe, gerdanlık, kelepçe ve daha pek çok ziynet eşyasını ürün yelpazesi içerisinde barındıran firma, sayısız mutlu müşteri ise, pek çok rakibini açık ara farkla geçiyor. Farklı ayar ve gram aralıkları ile tasarımları her bütçeye hitap eden KRD Gold altın alışverişlerinizin vazgeçilmezi olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Siz de tüm altın alışverişleriniz için KRD Gold ‘u tercih edebilirsiniz. Güvenilir altın takı mağazası KrdGold’un sayfasını hemen ziyaret edebilirsiniz. https://www.krdgold.com