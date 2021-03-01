2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçında Türkiye A Milli takımı Norveç’i 3-0’lık yendi

Maçtan dakikalar
4. dakikada sol kanattan Yusuf Yazıcı’nın ortasında ceza sahası içinde Ajer’den seken topu önünde bulan Ozan Tufan’ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
26. dakikada Alexander Sörloth’un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta top Okay Yokuşlu’dan döndü. Tekrar topla buluşan Sörloth’un ceza sahası içine girer girmez sert şutunda ise meşin yuvarlak sağ kale direğinden oyun alanına döndü.
28. dakikada Yusuf Yazıcı’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Çağlar Söyüncü’nün kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
30. dakikada Hakan Çalhanoğlu’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşta defanstan seken topu alan Ozan Tufan’ın sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarıya gitti.
36. dakikada Meling’in pasında topu alan Elyounoussi’nin sol taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı.
43. dakikada Burak Yılmaz’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda Ajer’e çarpan top dışarı gitti.
56. dakikada sağ kanattan Martin Odegaard’ın ortasında ceza sahası içinde Alexander Sörloth’un kafa vuruşunda meşin yuvarla kalenin üzerinden dışarıya gitti.
59. dakikada sol kanattan Hakan Çalhanoğlu’nun pasında ceza yayı solunda topla buluşan Ozan Tufan’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
61. dakikada Burak Yılmaz’ın pasında ceza yayı içinde topla buluşan Yusuf Yazıcı’nın vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarıya çıktı.
78. dakikada King’in pasıyla topla buluşan Martin Odegaard’ın ceza yayından gelişine yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.
80. dakikada orta sahada sol taç çizgisine yakın bir noktada yaşanan ikili mücadele sırasında Thorstvedt’in Caner Erkin’e yaptığı sert müdahale sonrasında hakem Alejandro Hernandez, Thorstvedt’ direkt kırmızı kart gösterdi.
Stat: La Rosaleda
Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero
Norveç: Jarstein (Andre Hansen dk. 46), Ryerson (Svensson dk. 68 ?), Ajer, Gregersen, Meling,
Midtsjö (Thorstvedt dk. 68 ?), Elyounoussi (King dk. 68 ?), Martin Odegaard, Berg, Erling Haaland (Thorsby dk. 83 ?), Alexander Sörloth
Yedekler: Andre Hansen, Grytebust, Strandberg, Gabrielsen, Hauge, Martin Linnes, Fossum, Daehli, ,
Teknik Direktör: Stale Solbakken
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Ozan Kabak dk. 86 ?), Hakan Çalhanoğlu (Taylan Antalyalı dk. 69), Yusuf Yazıcı (Caner Erkin dk. 69), Kenan Karaman (Enes Ünal dk. 72), Burak Yılmaz (Halil Akbunar dk. 86 ?)
Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Abdülkerim Bardakcı, Orkun Kökçü, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun, Deniz Türüç
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Ozan Tufan (dk. 4, 59), Çağlar Söyüncü (dk. 28) (Türkiye)
Kırmızı kart: Thorstvedt (dk. 80) (Norveç)
Sarı kartlar: Stian Gregersen, Alexander Sörloth (Norveç), Mert Müldür (Türkiye)
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|29
|20
|4
|5
|63
|30
|+33
|64
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|30
|19
|4
|7
|61
|27
|+34
|61
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|30
|18
|5
|7
|54
|31
|+23
|59
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|30
|16
|7
|7
|39
|30
|+9
|55
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|30
|14
|7
|9
|48
|29
|+19
|49
|6
|Gaziantep
|30
|12
|11
|7
|44
|34
|+10
|47
|7
|Hatayspor
|29
|13
|7
|9
|48
|36
|+12
|46
|8
|Fatih Karagümrük
|30
|12
|8
|10
|46
|38
|+8
|44
|9
|Sivasspor
|29
|9
|13
|7
|37
|35
|+2
|40
|10
|Göztepe
|30
|10
|9
|11
|43
|41
|+2
|39
|11
|Antalyaspor
|30
|8
|15
|7
|29
|36
|-7
|39
|12
|Konyaspor
|29
|9
|9
|11
|35
|35
|0
|36
|13
|Çaykur Rizespor
|29
|8
|10
|11
|36
|47
|-11
|34
|14
|Yeni Malatyaspor
|29
|7
|11
|11
|37
|41
|-4
|32
|15
|Kasımpaşa
|30
|8
|7
|15
|33
|47
|-14
|31
|16
|Kayserispor
|29
|8
|7
|14
|22
|38
|-16
|31
|17
|Başakşehir
|30
|7
|9
|14
|32
|48
|-16
|30
|18
|MKE Ankaragücü
|29
|8
|5
|16
|35
|49
|-14
|29
|2021-22 1.Lig
|19
|BB Erzurumspor
|30
|6
|9
|15
|28
|49
|-21
|27
|20
|Gençlerbirliği
|29
|7
|6
|16
|26
|51
|-25
|27
|21
|Denizlispor
|29
|6
|7
|16
|26
|50
|-24
|25
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