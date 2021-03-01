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KURULUŞ OSMAN’IN YENİ BÖLÜMÜNDE YER YERİNDEN OYNAYACAK


52. Fragman

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın çarşamba akşamı 20.00’de ekrana gelecek 52’nci bölümünde hainin kimliği ortaya çıkıyor, Kayı Obası’nda yer yerinden oynuyor!

Uzun süredir Kayı Obası’ndaki hainin izini süren Osman Bey, nihayet aradığı kanıta ulaşıyor. 52’nci bölümden yayınlanan ikinci fragmanda; Umur Bey, Malhun Hatun’un ele geçirdiği kanıtı Osman Bey’e teslim ediyor.

OSMAN BEY AMCASININ CEZASINI NASIL KESECEK?

Yeni bölümde Umur Bey, Şeyh Edebalı’nın şahitliğinde gerçekleşen toplantıda Malhun Hatun’un Çömlekçi İdris’in öldürüldüğü yerde ele geçirdiği zihgiri Osman Bey’e teslim ediyor. Böylece Osman Bey, obadaki hainin amcası Dündar Bey olduğunu anlıyor!

‘Kuruluş Osman’ın 31 Mart Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde, Osman Bey’in amcası Dündar Bey’i nasıl cezalandıracağı sosyal medyanın gündemi oldu. Dizinin takipçileri Osman Bey’in yeğeni Bayhoca’nın, emektar Abdurrahman Gazi’nin ve diğer şehitlerin intikamını nasıl alacağını merakla bekliyor.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Galeri
📆 27 Mart 2021 Cumartesi 20:39   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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