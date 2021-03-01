TÜRK OBALARINA HABER SALINDI: OSMAN BEY’İN HEDEFİNDE İNEGÖL VAR!

51. bölüm Fragman

Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’, 24 Mart Çarşamba saat 20:00’de yeni bölümüyle atv ekranında olacak.

Dizinin 51’inci bölümüne Malhun Hatun’u esaretten kurtarmaya çalışan Osman Bey, Nikola ve Togay’ın ittifakının oyununu bozmak için hamle yapıyor.

OSMAN BEY, MALHUN HATUN’U KURTARMAK İÇİN OYUN KURUYOR

Kayı Obası’na gelerek Osman Bey’e meydan okuyan Togay, Malhun Hatun’un serbest bırakılması karşılığında Yarhisar Tekfuru Aris’in teslim edilmesini ister. Malhun Hatun ve Umur Bey’in kendisinden habersiz iş tutmasından rahatsız olan Osman Bey, esir değiş tokuşu için zekice bir plan kurar.

NİKOLA’NIN UMUR BEY’E TEKLİFİ

Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi’ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey’in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun’un hayatına karşılık Umur Bey’e bir teklif yapar.



OSMAN BEY’İN ÇAĞRISI KARŞILIK BULACAK MI?

Osman Bey, Malhun Hatun’u kurtarabilmek için Yarhisar Tekfuru’nu teslim edecek mi? Nikola ve Togay’ın Söğüt’ü vurmak için planı ne? Nikola, Umur Bey’e nasıl bir teklif yapacak? Konstantinopolis’ten gelen birlikler uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey’in çağrısına Türk beyleri nasıl yanıt verecek? Nikola ve Osman Bey arasındaki esir değiş tokuşunda hangi sürprizler yaşanacak?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

KURULUŞ OSMAN

Yapım: Bozdağ Fi̇lm

Proje Tasarım: Mehmet Bozdağ

Yapımcı: Mehmet Bozdağ

Genel Yönetmen: Metin Günay

Yönetmenler: Ahmet Yılmaz-Fethi Bayram

Senaryo: Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Aslı Zeynep Peker Bozdağ

Oyuncular: Burak Özçivit (Osman), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Erkan Avcı (Nikola), Didem Balçın (Selcan), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Şeyh Edebalı), Yeşim Ceren Bozoğlu (Hazal Hatun), Kanbolat Görkem Arslan (Savcı), Seray Kaya (Lena), Mert Turak (Süleyman), Özge Törer (Bala Hatun), Emre Basalak (Gündüz), Burak Çelik (Göktuğ), Teoman Kumbaracıbaşı (Togay), Celal Al (Abdurrahman), Ahmet Yenilmez (Demirci), Umut Karadağ (Yavlak Arslan), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Yiğit Uçan (Boran), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Buse Arslan (Aygül), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Emel Dede (Gonca), Uğur Biçer (Böke), Ömer Ağan (Saltuk), Ayşen Gürler (Helen), Tekin Temel (Melik) ve Cüneyt Arkın (Aksakallı)

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