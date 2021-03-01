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Kadıköy Gazetesi » Teknoloji » Hangi Durumlarda Telefonu Teknik Servise Götürmelisiniz?
Hangi Durumlarda Telefonu Teknik Servise Götürmelisiniz?


Cep telefonu kullanımı ile ilgili  sıklıkla ihmal edilen bazı hususlar var.  Telefonunun arızalandığına dair sinyaller kullanıcılar tarafından pek dikkate alınmıyor.  Telefon bu şekilde kullanılmaya devam ediyor ve bu durumun da son derece sakıncalı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla hangi durumlarda telefonu teknik servise götürmeniz gerektiği konusunda bilgi sahibi olmanız lazım…

  • Ekran Çatlaması – Kırılması

Kuşkusuz akıllı telefonlarla ilgili en sık yaşanan problem ekranının çatlaması ya da kırılmasıdır. Hangi markanın hangi akıllı telefon modeli olursa olsun bu cihazların en hassas bölümü ekranlarıdır. Ekranda meydana gelen çatlama ve kırılma ise sanılandan çok daha tehlikeli! Çünkü telefonlar hafif bir darbe aldığında iç aksamında da çeşitli sıkıntılar meydana gelebiliyor. Bu sıkıntılar da telefonun bataryasının aşırı düzeyde ısınması gibi tehlikeli bir boyut kazanabilir. Ekranda kırılma ya da çatlama olması ve telefonun bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi göz sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak ekran değişimi yapılması için telefonunuzu teknik servise götürmeniz gerekir.

  • Batarya Değişimi

Telefonunuzu artık servise götürmeniz gerektiğini gösteren unsurlardan biri de pil ömrünün dolmasıdır. Telefonun pil ömrü dolduğunda şarj olma süresi uzayabilir ve şarjının çok kısa sürede bittiğini fark edebilirsiniz. Bununla birlikte bataryada ısınma problemi de olabilir. Bu gibi durumları dikkate almanız ve batarya değişimi yapılması için telefonunuzu teknik servise götürmeniz son derece önemli!

  • Yazılım – Donanım Problemleri

Telefonunuzun herhangi bir özelliğini  artık kullanamadığınızı fark ediyorsanız  yazılımı ya da donanımıyla ilgili bir problem var demektir. Bu problemin tespit edilmesi ve onarımın gerçekleştirilmesi için mutlaka teknik servis ile iletişime geçmelisiniz. Söz konusu problem zamanla daha ciddi sorunlara neden olabilir ve telefonunuzu artık hiç kullanamayabilirsiniz. Dolayısıyla bu durumu da dikkate almanız gerekiyor.

Bu ve benzeri durumlarda iPhone yetkili servis ihtiyacınız olursa rotanızı hemen CPR Teknik Servis yönüne çevirebilirsiniz. ABD’de 32 farklı testten geçirilen, garantili ve sertifikalı muadil ekran takımları, bataryalar kullanan servis hızlı bir hizmet sunuyor olmasıyla da ön plana çıkıyor. Çok kısa bir süre içerisinde ekran ya da batarya değişimi yapılabildiği gibi onarım çalışmaları da gerçekleştirilebiliyor. İnternet sitesinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

📆 17 Mart 2021 Çarşamba 22:11   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 28 20 3 5 62 29 +33 63 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 29 19 4 6 58 23 +35 61 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 29 18 4 7 53 30 +23 58 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 29 15 7 7 35 29 +6 52 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 29 14 7 8 48 28 +20 49
6 Hatayspor 29 13 7 9 48 36 +12 46
7 Gaziantep 29 12 10 7 42 32 +10 46
8 Fatih Karagümrük 29 11 8 10 43 38 +5 41
9 Göztepe 29 10 9 10 40 36 +4 39
10 Sivasspor 28 8 13 7 32 32 0 37
11 Antalyaspor 29 7 15 7 26 35 -9 36
12 Konyaspor 28 8 9 11 34 35 -1 33
13 Yeni Malatyaspor 28 7 10 11 35 39 -4 31
14 Çaykur Rizespor 28 7 10 11 32 44 -12 31
15 Kasımpaşa 29 8 7 14 32 45 -13 31
16 Kayserispor 28 8 7 13 22 35 -13 31
17 MKE Ankaragücü 28 8 5 15 34 45 -11 29
18 Başakşehir 29 7 8 14 32 48 -16 29 2021-22 1.Lig
19 BB Erzurumspor 29 6 9 14 27 46 -19 27
20 Denizlispor 28 6 6 16 26 50 -24 24
21 Gençlerbirliği 28 6 6 16 24 50 -26 24

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