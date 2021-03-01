Hangi Durumlarda Telefonu Teknik Servise Götürmelisiniz?

Cep telefonu kullanımı ile ilgili sıklıkla ihmal edilen bazı hususlar var. Telefonunun arızalandığına dair sinyaller kullanıcılar tarafından pek dikkate alınmıyor. Telefon bu şekilde kullanılmaya devam ediyor ve bu durumun da son derece sakıncalı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla hangi durumlarda telefonu teknik servise götürmeniz gerektiği konusunda bilgi sahibi olmanız lazım…

Ekran Çatlaması – Kırılması

Kuşkusuz akıllı telefonlarla ilgili en sık yaşanan problem ekranının çatlaması ya da kırılmasıdır. Hangi markanın hangi akıllı telefon modeli olursa olsun bu cihazların en hassas bölümü ekranlarıdır. Ekranda meydana gelen çatlama ve kırılma ise sanılandan çok daha tehlikeli! Çünkü telefonlar hafif bir darbe aldığında iç aksamında da çeşitli sıkıntılar meydana gelebiliyor. Bu sıkıntılar da telefonun bataryasının aşırı düzeyde ısınması gibi tehlikeli bir boyut kazanabilir. Ekranda kırılma ya da çatlama olması ve telefonun bu şekilde kullanılmaya devam edilmesi göz sağlığını da olumsuz yönde etkiliyor. Tüm bunları göz önünde bulundurarak ekran değişimi yapılması için telefonunuzu teknik servise götürmeniz gerekir.

Batarya Değişimi

Telefonunuzu artık servise götürmeniz gerektiğini gösteren unsurlardan biri de pil ömrünün dolmasıdır. Telefonun pil ömrü dolduğunda şarj olma süresi uzayabilir ve şarjının çok kısa sürede bittiğini fark edebilirsiniz. Bununla birlikte bataryada ısınma problemi de olabilir. Bu gibi durumları dikkate almanız ve batarya değişimi yapılması için telefonunuzu teknik servise götürmeniz son derece önemli!

Yazılım – Donanım Problemleri

Telefonunuzun herhangi bir özelliğini artık kullanamadığınızı fark ediyorsanız yazılımı ya da donanımıyla ilgili bir problem var demektir. Bu problemin tespit edilmesi ve onarımın gerçekleştirilmesi için mutlaka teknik servis ile iletişime geçmelisiniz. Söz konusu problem zamanla daha ciddi sorunlara neden olabilir ve telefonunuzu artık hiç kullanamayabilirsiniz. Dolayısıyla bu durumu da dikkate almanız gerekiyor.

Bu ve benzeri durumlarda iPhone yetkili servis ihtiyacınız olursa rotanızı hemen CPR Teknik Servis yönüne çevirebilirsiniz. ABD’de 32 farklı testten geçirilen, garantili ve sertifikalı muadil ekran takımları, bataryalar kullanan servis hızlı bir hizmet sunuyor olmasıyla da ön plana çıkıyor. Çok kısa bir süre içerisinde ekran ya da batarya değişimi yapılabildiği gibi onarım çalışmaları da gerçekleştirilebiliyor. İnternet sitesinden daha detaylı bilgi alabilirsiniz.