Bursa’da freni patlayan tır dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Bursa’da freni patlayan tır dehşet saçtı: Çok sayıda ölü ve yaralılar var

Bursa Valisi Yakup Canbolat, savaş alanına dönen kazanın olduğu yerde incelemelerde bulundu. 3 kişinin öldüğünü 21 kişinin yaralandığını belirten Canbolat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da bilgi verdi.

– Tıkla İzle

Bursa-Ankara yolu üzeri Barakfakih mevkiinde 17.30 sıralarında meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığı kaza alanında incelemelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, hastanede tedavi olan yaralılardan 9 kişinin durumunun ağır olduğunu dile getirdi. Vali Canbolat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da kazayla ilgili bilgi verdi.

BURSA’DA FRENİ PATLAYAN TIR DEHŞET SAÇTI. YOLUN KARŞI ŞERİDİNE GEÇEN TIR, ÖNÜNE GELEN ARAÇLARI BİÇTİ. ONLARCA ARACIN HURDAYA DÖNDÜĞÜ KAZADA ÇOK SAYIDA YARALI VE 6 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ AÇIKLANDI. (ALİ KAMUR – EMRAH TAŞ/BURSA-İHA) Bursa’da freni patlayan tır dehşet saçtı. Yolun karşı şeridine geçen tır, önüne gelen araçları biçti. Onlarca aracın hurdaya döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda da yaralı olduğu açıklandı.

İnegöl istikametinden gelen tır, freni patlayınca önündeki araçlara çarparak bariyerleri aşıp karşı şeride geçti. Yaşanan anlarda saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil ekibin yanı sıra AFAD, ANDA, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Kurtarma, BUSKİ Kurtarma ekipleri geldi. Yol çift yönlü trafiğe kapatılırken, yaralıların tamamı hastanelere kaldırıldı. Araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Olay yerine ayrıca Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’da geldi.

Galeri