2021 Yılı Genç Odası Halı Modelleri

2021 yılında genç odası halı modelleri daha renkli ve modern olmak üzere pastel tonların ön plana çıktığı kare, dikdörtgen ve yuvarlak olarak satışa sunulmaktadır. Bu tür modellerin genç nesil tarafından daha çok sevildiğini söyleyebiliriz.
Genç odası için halı satan şirketler genel olarak pastel tonların kullanıldığı modeller sunmaktadır. Aynı zamanda beyaz renkli modellerinde çok fazla tercih edildiğini söyleyebiliriz. Genç odası için daha çok beyaz ve üzerinde mavi, sarı tonlar olan modeller tercih edilmektedir.
Genç odası halı modelleri arasında seçim yaparken dikkat etmeniz gereken birçok unsur vardır. Bu unsurlar genel olarak aşağıdaki gibidir:
Genç odası halı modelleri için belirlenen fiyatlar satın alacağınız şirkete bağlı olarak değişmektedir. Ancak ucuz fiyatlı halıların o kadar da kaliteli malzemeye sahip olmadığını söylemeliyiz. Bu nedenle daha üst fiyatlar ile satılan halıları satın almanız önerilmektedir. Sizin için önerimiz https://www.artloop.com.tr/ olacaktır. Hem uygun fiyatlar hem de hızlı kargo, destek gibi konularda öne çıkan bir firmadır.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|27
|19
|3
|5
|59
|27
|+32
|60
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|28
|18
|4
|6
|55
|23
|+32
|58
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|28
|18
|4
|6
|52
|28
|+24
|58
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|28
|15
|6
|7
|35
|29
|+6
|51
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|28
|13
|7
|8
|44
|28
|+16
|46
|6
|Hatayspor
|28
|13
|7
|8
|48
|35
|+13
|46
|7
|Gaziantep
|28
|11
|10
|7
|40
|32
|+8
|43
|8
|Fatih Karagümrük
|28
|11
|8
|9
|43
|37
|+6
|41
|9
|Göztepe
|28
|10
|9
|9
|40
|33
|+7
|39
|10
|Antalyaspor
|28
|7
|15
|6
|26
|31
|-5
|36
|11
|Sivasspor
|27
|7
|13
|7
|31
|32
|-1
|34
|12
|Konyaspor
|27
|8
|8
|11
|33
|34
|-1
|32
|13
|Yeni Malatyaspor
|28
|7
|10
|11
|35
|39
|-4
|31
|14
|Kayserispor
|27
|8
|7
|12
|22
|32
|-10
|31
|15
|Kasımpaşa
|28
|8
|6
|14
|31
|44
|-13
|30
|16
|Başakşehir
|28
|7
|8
|13
|30
|45
|-15
|29
|17
|Çaykur Rizespor
|27
|6
|10
|11
|31
|44
|-13
|28
|18
|MKE Ankaragücü
|27
|7
|5
|15
|31
|45
|-14
|26
|2021-22 1.Lig
|19
|BB Erzurumspor
|28
|6
|8
|14
|27
|46
|-19
|26
|20
|Denizlispor
|27
|6
|6
|15
|26
|48
|-22
|24
|21
|Gençlerbirliği
|27
|5
|6
|16
|22
|49
|-27
|21
Bir cevap yazın