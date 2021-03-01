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İLLÜSTRATÖRLER PLATFORMU ÖĞRENCİ KOLLARI GALASI YAPILDI


     İllüstratörler Platformu’nun 2020 yılının Aralık ayından itibaren Türkiye genelinde yaptığı Öğrenci Kolları çağrısı büyük ilgiyle karşılandı. Tüm Türkiye’den 800 üzerinde üniversite öğrencisinin başvurduğu Öğrenci Temsilcilikleri kayıtları tamamlandı. 20 Şubat akşamı, 8 Takım Lideri ile Kurucu Başkan Nurgül Şenefe çevrim içi etkinlikte öğrencilerle bir araya geldiler.

Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi Takım Lideri Teoman Mete Çakıcı, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi Takım Lideri Özlem Yılmaz, Marmara Bölgesi Takım Liderleri  Ali Çağan UzmanSeda Antlı ve Ümit Dizdar, İç Anadolu Bölgesi Takım Lideri Başak Özel ve Ege Bölgesi Takım Liderleri Özge Sapancı ile Can Pekin platformun Kurucu Başkanı Nurgül Şenefe ‘ye gönüllü olarak destek olmaya devam ediyorlar. Takım Liderleri Öğrenci Kolları Projesini, 2 aydır düzenli olarak aldıkları komite toplantıları ile şekillendirdiler. Her bir öğrenciyle bire bir görüşmelerle tanışacak olan Takım Liderleri, yıllık planlamalarını da en kısa sürede tamamlayarak duyuracaklarını müjdelediler. Çevrimiçi düzenlenen Gala, youtube üzerinden de canlı yayında paylaşıldı.

İllüstratörler Platformu; Öğrenci Kolları Projesi ile tüm illüstrasyon alanlarından farklı illüstratörlerle yaratılan ekosistem model alınarak, öğrencilerle de Öğrenci Kolları Projesi ile biraraya gelecek ve Türkiye’nin her üniversitesinde farklı etkinlikler çalışmalar yürütecek.

Nurgul Şenefe açılış konuşmasına projeyi açıkladığı “Türkiye’de illüstrasyon alanında saygı değer isimlerle birlikte gelecek neslin de illüstrasyona değerli katkılar sağlayacağı inancındayız. Ustalarla öğrencilerin buluşmasını sağlayarak aralarında bilgi ve deneyim alışverişine ortam yaratılacak ve üniversitelerde yarışmalar, paneller, söyleşiler organize edilecek” sözleriyle başladı.

Türkiye’nin dörtbir yanından pek çok üniversiteden öğrenciler  katıldı.  Gala Mimar Sinan Üniversitesi, Beykoz Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Aydın Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ankara’daki Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kütahya ‘daki Dumlupınar Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Elazığ Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Hatay’daki Mustafa Kemal Üniversitesi’nden yoğun katılımla gerçekleşti. Galaya katılan öğrenciler, sektörel ve akademik sorularıyla mentorluk almanın memnuniyetini daha gala da yaşamaya başladılar.

Öğrenci Kolları Projesine katılmak isteyen tüm akademisyenler ve öğrenciler www.illustratorsplatform.net adresinden form doldurarak katılabilirler.

Galeri
📆 01 Mart 2021 Pazartesi 21:53   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Beşiktaş 25 17 3 5 56 26 +30 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 26 17 3 6 48 27 +21 54 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 26 14 6 6 32 25 +7 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 26 13 6 7 46 31 +15 45
6 Alanyaspor 26 12 6 8 40 26 +14 42
7 Gaziantep 26 10 10 6 37 29 +8 40
8 Fatih Karagümrük 26 11 7 8 41 34 +7 40
9 Göztepe 26 9 8 9 36 31 +5 35
10 Antalyaspor 26 7 13 6 24 29 -5 34
11 Sivasspor 25 7 11 7 28 29 -1 32
12 Konyaspor 25 8 7 10 32 30 +2 31
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19 Denizlispor 26 5 6 15 23 46 -23 21
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