MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » 2021 Mutfak Dekorasyon Trendleri
2021 Mutfak Dekorasyon Trendleri


2021 yılında dekorasyon trendleri de yenilendi ve artık bambaşka dekorasyon stilleri popülerlik kazandı. Geçmiş yıllarda en çok tercih edilen tasarımlar günümüzde yerini daha farklı stillere bırakıyor. Eğer yakın zamanda mutfağınızı yenilemeyi düşünüyorsanız en yeni trendleri siz de gözden geçirin.  Kendi tarzınıza ya da zevklerinize uygun olanları seçerek mutfağınıza farklı bir soluk kazandırabilirsiniz.

  • Mermer Tezgahlar

Mermer görünümü son 2 yıldır mutfak dekorasyonlarında sıklıkla tercih ediliyordu. 2021 yılında ise adeta altın çağını yaşıyor.  Bu nedenle mutfağınıza modern ve trend bir görünüm kazandırmak istiyorsanız mermer tezgahları çok yakından incelemeye başlayın. Mermer görünümü mutfakları modernize etmek isteyenler için de harika bir seçenek olabiliyor. Oldukça zengin bir renk ve desen seçeneği yelpazesi sunuyor olması da dikkatlerden kaçmıyor.

  • Minimalist Stil Yükselişte!

Sıklıkla kullanılan tüm mutfak malzemelerinin tezgahın ya da duvara iliştirilen rafların üzerinde sergilenmesi dönemi kapandı. Minimalist stilin yükselişe geçtiği günümüzde artık çok daha sade bir mutfak görünümü ön plana çıkıyor. Bu kapsamda mutfak tezgahlarının ya da adanın boş bırakıldığı bir dekorasyon stilinin  tercih edildiğini söyleyebiliriz. Minimalist stil özellikle küçük mutfak alanlarında daha cazip bir seçenek oluyor çünkü genel olarak mutfak görünümü gözü yormuyor.

  • Egzotik Görünümlü Mutfaklar

Mutfak dolaplarının tasarımından kullanılan tekstil ürünlerine kadar nereye baksanız egzotik bir atmosfer göreceğiniz mutfak dekorasyonlarının da ön plana çıktığını belirtelim.  Kendinizi Hawai adalarında hissetmenizi sağlayacak olan bu mutfak dekorasyonun son dönemde büyük bir ilgi gördüğünü söyleyebiliriz.  Floral desenlerin hakim olduğu ve sadece pastel renklere yer verilen mutfak dekorasyon stilini daha yakından inceleyin. Belki de sizin ruhunuzu yansıtan tasarım budur!

  • Ahşabın Önlemez Yükselişi

Bir diğer trend mutfak dekorasyon stilinde de yıldız ahşap materyal oluyor. Elbette mutfak dolabı ya da yemek masası gibi tüm materyallerde ahşabın sıcak ve huzur veren dokusundan faydalanılıyor.  Eğer 2021 yılında trend olan mutfak dekorasyon stillerine daha yakından göz atmak isterseniz hemen şimdi  intemayasam.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Bu internet sitesi üzerinden kendi mutfak tasarımınızı hazırlama şansınız da bulunuyor.

📆 27 Şubat 2021 Cumartesi 12:57   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

SIR KÜPÜ Şair
ŞİİR TADINDA
30 Kasım 2020 Pazartesi
Ahmet Zeki YEŞİL
KORONADAN SONRA HAYAT
01 Şubat 2021 Pazartesi
Konuk YAZAR
Ozan İsa Oğuz’a
15 Aralık 2020 Salı
Ömer KARAMAN
MÜSADENİZLE…
21 Ocak 2021 Perşembe
Yıldırım Gündoğdu
MUTLULUK
23 Şubat 2021 Salı

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 26 18 3 5 52 19 +33 57 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 25 17 3 5 56 26 +30 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 26 13 6 7 46 31 +15 45
6 Alanyaspor 26 12 6 8 40 26 +14 42
7 Gaziantep 26 10 10 6 37 29 +8 40
8 Fatih Karagümrük 26 11 7 8 41 34 +7 40
9 Antalyaspor 26 7 13 6 24 29 -5 34
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 25 7 11 7 28 29 -1 32
12 Konyaspor 25 8 7 10 32 30 +2 31
13 Yeni Malatyaspor 26 7 10 9 33 35 -2 31
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 26 6 10 10 30 42 -12 28
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 Başakşehir 26 6 7 13 28 44 -16 25
18 BB Erzurumspor 26 6 7 13 24 41 -17 25 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 26 5 6 15 23 46 -23 21
20 Gençlerbirliği 25 5 6 14 21 46 -25 21
21 MKE Ankaragücü 25 5 5 15 28 44 -16 20

BAĞLANTILAR