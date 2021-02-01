2021 Mutfak Dekorasyon Trendleri

2021 yılında dekorasyon trendleri de yenilendi ve artık bambaşka dekorasyon stilleri popülerlik kazandı. Geçmiş yıllarda en çok tercih edilen tasarımlar günümüzde yerini daha farklı stillere bırakıyor. Eğer yakın zamanda mutfağınızı yenilemeyi düşünüyorsanız en yeni trendleri siz de gözden geçirin. Kendi tarzınıza ya da zevklerinize uygun olanları seçerek mutfağınıza farklı bir soluk kazandırabilirsiniz.

Mermer Tezgahlar

Mermer görünümü son 2 yıldır mutfak dekorasyonlarında sıklıkla tercih ediliyordu. 2021 yılında ise adeta altın çağını yaşıyor. Bu nedenle mutfağınıza modern ve trend bir görünüm kazandırmak istiyorsanız mermer tezgahları çok yakından incelemeye başlayın. Mermer görünümü mutfakları modernize etmek isteyenler için de harika bir seçenek olabiliyor. Oldukça zengin bir renk ve desen seçeneği yelpazesi sunuyor olması da dikkatlerden kaçmıyor.

Minimalist Stil Yükselişte!

Sıklıkla kullanılan tüm mutfak malzemelerinin tezgahın ya da duvara iliştirilen rafların üzerinde sergilenmesi dönemi kapandı. Minimalist stilin yükselişe geçtiği günümüzde artık çok daha sade bir mutfak görünümü ön plana çıkıyor. Bu kapsamda mutfak tezgahlarının ya da adanın boş bırakıldığı bir dekorasyon stilinin tercih edildiğini söyleyebiliriz. Minimalist stil özellikle küçük mutfak alanlarında daha cazip bir seçenek oluyor çünkü genel olarak mutfak görünümü gözü yormuyor.

Egzotik Görünümlü Mutfaklar

Mutfak dolaplarının tasarımından kullanılan tekstil ürünlerine kadar nereye baksanız egzotik bir atmosfer göreceğiniz mutfak dekorasyonlarının da ön plana çıktığını belirtelim. Kendinizi Hawai adalarında hissetmenizi sağlayacak olan bu mutfak dekorasyonun son dönemde büyük bir ilgi gördüğünü söyleyebiliriz. Floral desenlerin hakim olduğu ve sadece pastel renklere yer verilen mutfak dekorasyon stilini daha yakından inceleyin. Belki de sizin ruhunuzu yansıtan tasarım budur!

Ahşabın Önlemez Yükselişi

Bir diğer trend mutfak dekorasyon stilinde de yıldız ahşap materyal oluyor. Elbette mutfak dolabı ya da yemek masası gibi tüm materyallerde ahşabın sıcak ve huzur veren dokusundan faydalanılıyor. Eğer 2021 yılında trend olan mutfak dekorasyon stillerine daha yakından göz atmak isterseniz hemen şimdi intemayasam.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Bu internet sitesi üzerinden kendi mutfak tasarımınızı hazırlama şansınız da bulunuyor.