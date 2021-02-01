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En iyi Yüz Temizleme Jelleri


Cilt yapısının ihtiyaç duyduğu nem ve vitamini yüz temizleme jeli ile alabilirsiniz. Temiz gözenekler sayesinde cildiniz kendisini onarmak ve yeniden yapılandırmak için detaylı bir süreç içerisine girer. Gözenek sıkılaşması da dahil olmak üzere bütünsel bir çözüm elde etmiş olursunuz.

Yüzdeki Endişeler! Sarkmalar Jel ile Geçer mi? 

Birçok kişinin yüz bölgesinde meydana gelen sarkma problemi için düzenli jel kullanımı ve ardından doğru bir nemlendirici etkili olacaktır. Jel tek başına ideal bir zemin oluşturması, gözenekleri otomatik daraltıcı bir etki yapar. Dermokozmetik yüz temizleme jeli önerileri kullanırken hem ürün seçimi hem de uygulama ayrıntıları cilt yapınızı desteklemelidir.

Atoderm Fark Yaratıyor! Yüz Temizleme Jeli Bioderma

Hassasiyetleri olan ciltler için Bioderma Atoderm Intensive Foaming Jel yaygın bilinen ürünler arasında yer alıyor. Şu gibi durumlarda Atoderm Intensive jel kullanımı önerilir:

  • Cildiniz kuru yapıdaysa
  • Kaşıntılı his yanında gerginlik hissi oluşuyorsa 
  • Alerjiye eğilim olduğunu hissettiğinizde, cildinizde her an kızarıklık çıkacakmış gibiyse düzenli olarak kullanabilirsiniz.

Yüz temizleme jeli bioderma kullanımı yapıldığı anda etkin maddelerin aktif olması cildinizde önemli değişimler sağlayabilir. Yatıştırıcı etkisi olan ürün kaşıntı ve rahatsızlık hissinizi anında azaltmada etkilidir. Zengin içerikli formülünde nemle beraber gelen sağlıklı hissi uzun süre fark edersiniz. Önceden temizlenmiş ve hafif ıslak cilt yapısına sürülerek köpürtülmeli ve kurulanmalıdır.

  1. Bioderma Sensibio Foaming Jel    

Sensibio serisinin en dikkat çekici ürünlerinden biri olan Bioderma Sensibio Foaming Jel  kuruluk sorunu olan ciltlere odaklanıyor. Yüksek oranda hassasiyeti olan ciltler için arındırıcı olması yanında yoğun nemlendirme etkisi de vardır.

Uygulama esnasında tolerans eşiğinin yükseltilmesine destek olan ürün yüz ve göz çevresine de kullanılabilir. Yükselen toleransın kaynağında “Patentli DAF kompleksi” bulunuyor. Kompleks bileşenleri direnci geliştiren yoğun bir etki sunacaktır.

  1. Derma E Scar Gel Bakım Jeli  

Bakım jeli cilt yapınızdaki hasarlı bölgelerde oluşan skarlara bağlı lif görüntüsündeki değişimi onarmaya odaklanan bir üründür. Pürüzlü cilt yapısı için özel formüle edilen yapısı izlerin azalmasında etki edecektir. Masaj yaparak düzenli olarak cilde uygulanmalı ve 10 güne kadar sürdürülmelidir. Kalan izler daha da eskiyse bu halde 6 aya kadar ürünü sürdürebilirsiniz.

Herkeste Aynı Etkiyi Gösterir mi?| Yüz Yıkama Jeli Ne İşe Yarar? 

Yüz jeli kullanımı ürün çeşitleri ve kişinin deri yapısıyla beraber düşünülebilir. Dermokozmetik firmasına bağlı üretim yapılan tesislerde formül üründen aldığınız faydayı artıracaktır.

Nereden Öğrenirim?|Yüz Jeli Yan Etkileri Var mı?

Hali hazırda bir deri problemi yaşayan kişiler, cilt yapısı hakkında fikri olmayan kullanıcıların yüz temizleme jeli yüzümü kızarttı ne yapmalıyım sorusu kritiktir. Jeli eczane kozmetiği  platformlarından, eczanelerden satın almalısınız. Hasar oranına göre gereken hallerde uzman kontrolü ile kullanmaya özen gösteriniz.

Yüz Temizleme Jeli Nasıl Kullanılır?

Satın aldığınız veya alacağınız yüz temizleme jeli kullanım özellikleri ürün açıklamaları şeklinde görülebilir. Uzman desteği almak için satın aldığınız yerden talepte de bulunabilirsiniz.

Yüz Temizleme Jeli Eczane Nar Ecza Cilt Kategorileri

Dermokozmetik ürünler sağlıklı deriyi destekleyen, bazen dermatolojik tedavilerin de takviyesi olan ürünlerdir. Genel jel kullanımında şu kategorileri değerlendirerek yol alabilirsiniz:

  • Lekeli ciltler  
  • Leke bakımı
  • Hassas ciltler
  • Kızarıklık ve hassasiyet
  • Kuru ve çok kuru ciltler
  • Yağlı karma, normal ciltler
  • Gözenek sıkılaştırıcı özellik bir arada veya ayrı şekilde değerlendirilebilir.

Kategoriler hem cildinizdeki sorunlar hem de genel cilt yapısı ile alakalıdır. İhtiyaç olan durumu da işaret ettiği için yüz temizleme jeli seçimlerinizde bu ayrıntılara bakabilirsiniz. Jelin her biri bu faydaların tamamını sağlamaz. Dolayısıyla alacağınız verimin de kapsam ve kapasitesi değişken olacaktır. 

Galeri
📆 24 Şubat 2021 Çarşamba 21:12   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 25 17 3 5 50 19 +31 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 +16 42
6 Hatayspor 25 12 6 7 42 30 +12 42
7 Gaziantep 25 10 9 6 37 29 +8 39
8 Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 +5 37
9 Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
12 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
13 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
18 Başakşehir 25 6 6 13 28 44 -16 24 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 25 5 6 14 23 43 -20 21
20 MKE Ankaragücü 24 5 5 14 27 40 -13 20
21 Gençlerbirliği 24 5 5 14 20 45 -25 20

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