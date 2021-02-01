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Yemekleri Tatlandıran Baharatlar Satışta


55 yıldır varlık sürdüren Eminönü Dünyası mutfakların olmazsa olması olan ve yemekleri tatlandıran baharatların online satışını gerçekleştiriyor. Baharatlar eminonudunyasi.com sitesinde paketler halinde satılıyor ve baharata ihtiyaç duyanlar istedikleri kadar satın alabiliyorlar.

Yemekler İçin Alınabilecek Baharat Türleri

Yemeklerinde baharat kullanmayı sevenlerin tercih edebileceği site çok farklı türlerde baharatlar bulunuyor. Bu baharatlar kaliteli olan ürünlerden elde edilen baharatlar olup uzun süre lezzet için kullanılabiliyorlar.

İnsanların yemekler için satın alabilecekleri baharat türleri arasında şunlar bulunuyor;

  • Kırmızı pul biber
  • Karabiber
  • Zencefil
  • Kimyon
  • İsot
  • Karbonat
  • Kırmızı toz biber
  • Köfte baharatı
  • Kişniş
  • Mahlep
  • Nane
  • Sumak
  • Susam
  • Salep
  • Soğan tozu

Bu baharatlar ürün türüne bağlı olarak 100 gr, 250 gr, 125 gr ve 500 gr’lık paketlerde satılıyor. Böylelikle insanlar ihtiyaç duydukları miktarda baharatı alıp kullanabiliyorlar.

Organik Ürün Tüketmek İsteyenlerin Tercihi

Site üzerinde baharatlar yanı sıra organik ürün tüketmek isteyenler için organik ürünlerin satışı yapılıyor. Doğal ürünler sayesinde sağlıklı beslenmek isteyenler bu ürünlerden tercih edebiliyorlar. Site üzerinden satın alınabilecek organik ürünler arasında ise şunlar yer alıyor; biber salçası, gül çayı, biber kurusu, çilek çayı, domates kurusu, gül reçeli, böğürtlen çayı, keçi sütü reçeli, hazır salep, çörek otu yağı ve biberiye yağı vs.dir. Organik ürün almak isteyenler sitedeki organik pazar kategorisinden seçim yapabiliyorlar.

Yöresel Lokum Ve Baklavalar Uygun Fiyatlarla Satışta

Baharatlar ve organik ürünler dışında sayfada yöresel lokum ve baklavalarda yer alıyor. Yöresel tatlılardan vazgeçemeyenler lokum ve baklava kategorisini inceleyerek damaklarını tatlandıracak ürünleri satın alabiliyorlar. Uygun fiyatlarla satın alınabilecek lokum çeşitleri arasında ise cevizli, Antep fıstıklı, çikolata kaplı, damla sakızlı ve fındıklı lokumlar bulunuyor. Ayrıca cevizli sucuk çeşitleri de lokum çeşitleri arasında bulunuyor. Baklava tercih edenler ise cevizli ve Antep fıstıklı baklavaları alabiliyorlar. Baklava ve lokumlar 500 gr şeklinde satışa sunuluyor.

Çikolata Tutkunlarına Hitap Eden Çikolatalar

Çikolata çeşitleri Eminönü Dünyası ürünleri arasında yer alıyor. Çikolata tutkunları baharat, lokum, baklava veya organik ürünler yerine çikolataları tercih edebiliyorlar. Kalpli, top, kare ve kristal paketlerde yer alan çikolatalar damağa aynı zamanda paketleri sayesinde göze hitap ediyorlar. Ayrıca böğürtlenli, çakıl taşı, kaşık çikolatalarla jelibonlar çikolata kategorisinde bulunabilecek ürünler arasında yer alıyor.

Alışverişlerde Ekonomik Kargo İmkanı

Çikolata, baharat, organik ürün, lokum ve baklava gibi Eminönü Dünyası ürünlerinden alışveriş yapanlar ekonomik kargo imkanından yararlanabiliyorlar. Ayrıca yaptıkları alışveriş tutarı 150 tl üzerinde olduğunda kargo ücreti ödemelerine gerek kalmadan ürünlere sahip olabiliyorlar. Alışverişlerini kredi kartıyla yapabilecekleri gibi kapıda ödeme yöntemini de kullanabiliyorlar.

Detaylı bilgi için: https://www.eminonudunyasi.com/

📆 24 Şubat 2021 Çarşamba 15:19   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 25 17 3 5 50 19 +31 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 +16 42
6 Hatayspor 25 12 6 7 42 30 +12 42
7 Gaziantep 25 10 9 6 37 29 +8 39
8 Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 +5 37
9 Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
12 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
13 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
18 Başakşehir 25 6 6 13 28 44 -16 24 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 25 5 6 14 23 43 -20 21
20 MKE Ankaragücü 24 5 5 14 27 40 -13 20
21 Gençlerbirliği 24 5 5 14 20 45 -25 20

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