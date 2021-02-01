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Ev Kredisi İle Uğraşmayın Kredisiz Ev Sahibi Olabilirsiniz


Ev sahibi olmak isteyenler için konut kredileri bulunur. Bu konut kredileri bankalar ile birlikte yüksek faiz oranlarına dönüşür. Faizsiz bir şekilde ev sahibi olmak isteyenler için fırsat değerinde bir tercihtir. Tarafınıza sunulan çeşitli ödeme modelleri, kişinin gelir durumuna göre değişkenlik gösterir. Kredisiz ev sahibi olma fırsatından yararlanmak isteyenler, bu konuda çalışma yapan firmalara başvuru yaptığı takdirde, kira öder gibi faizsiz, peşinatsız ve kredisiz ev sahibi olabilir.

Kredisiz Ev Sahibi Olma

Kredisiz ev satın alma durumu, günümüzde belirli firmalar doğrultusunda gerçekleşen bir fırsattır. Herhangi bir bankadan elde edilen konut kredisindeki yüksek faiz oranları, kişinin gelir durumuna göre değişkenlik gösterebilir. Orta gelir de bulunan bir kişinin bankadan aldığı konut kredisi ile birlikte yüksek faiz oranları, maddi açıdan zorlanmasına sebep gösterebilir. Fakat faizsiz ve kredisiz ev sahibi olma, Birevim firmasıyla oldukça mümkündür. Birevim, ev sahibi olmak isteyenlere çeşitli yöntemler sunar. Bu yöntemler peşinatsız ve faizsiz bir şekildedir. 

Faizsiz, Kredisiz Ev Alma Seçenekleri

Faizsiz ev alabilmek için yalnızca belirli bir bütçeye sahip olmak, yeterli bir durumdur. Burada donanımlı bir firma ile çalıştığınız takdirde gelir durumunuza en uygun ideal yöntem, tarafınıza sunulur. Bu yönteme göre ödeme planları da hazırlanır. Faizsiz ev alma seçenekleri;

  • Sıra tespitli tasarruf yöntemleri
  • Serbest planlı tasarruf yöntemi
  • Ve konut değerli yöntemler olmak üzere üç başlık altında bulunur.

Bu başlıklar kişinin gelir durumuna ve ödeyebilme yöntemine göre hazırlanan plan içeriğinde yer edilir. Aynı zamanda kolay bir ödeme modelinin hazırlanması da, bu plan içerisinde bulunur.

Kredisiz Ev Almanın Avantajları

Konut kredisi ve yüksek faiz oranları olmadan faizsiz ev alma, kişiler için oldukça avantajlıdır. Aynı zamanda kredisiz ev sahibi olma, ev kredisi ile uğraşmadan ev sahibi olma fırsatını da oluştur. Faizsiz ev almanın en önemli avantajı, kişinin yüksek bütçeler ödememesini sağlar. Aynı zamanda ikinci bir ev alabilme imkanı, bu doğrultuda gerçekleşir. Küçük taksitler ödeyerek ev sahibi olmak, faizsiz ev sahibi olma yolundaki yöntemler içerisinde bulunur.

Kaynak: https://www.birevim.com/

📆 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:59   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 25 17 3 5 50 19 +31 54 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 24 16 3 5 53 26 +27 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 25 16 3 6 47 27 +20 51 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 25 14 6 5 32 24 +8 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 25 12 6 7 40 24 +16 42
6 Hatayspor 25 12 6 7 42 30 +12 42
7 Gaziantep 25 10 9 6 37 29 +8 39
8 Fatih Karagümrük 25 10 7 8 39 34 +5 37
9 Antalyaspor 25 7 12 6 24 29 -5 33
10 Göztepe 25 8 8 9 35 31 +4 32
11 Sivasspor 24 7 10 7 28 29 -1 31
12 Konyaspor 24 8 6 10 32 30 +2 30
13 Yeni Malatyaspor 25 7 9 9 32 34 -2 30
14 Kasımpaşa 25 8 5 12 29 40 -11 29
15 Çaykur Rizespor 25 6 9 10 30 42 -12 27
16 Kayserispor 25 6 7 12 17 30 -13 25
17 BB Erzurumspor 25 6 7 12 24 39 -15 25
18 Başakşehir 25 6 6 13 28 44 -16 24 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 25 5 6 14 23 43 -20 21
20 MKE Ankaragücü 24 5 5 14 27 40 -13 20
21 Gençlerbirliği 24 5 5 14 20 45 -25 20

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