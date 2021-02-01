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Her Ofiste Mutlaka Bulunması Gereken Ofis Mobilyaları


Çalışan kişiler günün büyük bir zamanını ofiste geçirir. Bundan dolayı da kaliteli ve verimli bir çalışma hayatı için çalışma ortamının fonksiyonel ve rahat olmasının önemi büyüktür. Kötü döşenmiş bir ofiste çalışmak sadece göz zevkinizi bozmaz aynı zamanda motivasyonunuzu da düşürerek daha verimsiz çalışmanızı sağlar.

Her Ofiste Mutlaka Bulunması Gereken Ofis Mobilyaları Nelerdir?

Haftanın beş günü ve günün büyük bir kısmını geçirdiğiniz ofisinizde konforlu ve motive olabilmek için doğru ofis mobilyalarına sahip olmanın önemi büyüktür. Kaliteli mobilyalara sahip olmak çalışanların motivasyonunu arttırırken aynı zamanda görsel anlamda da bir bütünlük oluşturur. Böylece kurumsal kimliğiniz için çok daha profesyonel bir izlenim yaratmış olursunuz. Ofis mobilyaları çok çeşitli ürünleri içerir. Bu ürünler genellikle şöyledir;

Bu mobilyalar toplu kullanım için idealdir ve daha düzenli bir görünüm oluşturur. Her çalışan kendi özel alanına sahip olacağı için de iş yerinin verimi artar.

Ofis Mobilyası Seçimi İş Yerleri İçin Neden Önemlidir?

Kaliteli ve fonksiyonel ofis mobilyalarına sahip olmak iş yerleri için birçok açıdan önem arz eder. Her şeyden önce konforlu bir çalışma ortamı sağlar. Tüm gün masa başında çalışan kişiler için ofis mobilyalarının rahat olması sağlık açısından da son derece önemlidir. Rahatsız bir ortamda çalışmak uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir. Çalışanların kendine özel alanlarının bulunması daha düzenli olmalarına ve aradıklarını daha kolay bir şekilde bulmalarına yardımcı olur.

Ayrıca takım halinde alınabilen mobilyalar görsel anlamda da birçok farklı avantajı beraberinde getirir. Her şeyden önce zevkli bir şekilde döşenmiş olan bir çalışma ortamı çalışanları motive ederek verimi arttırır. Böylece daha kısa bir süre içinde daha fazla işi bitirmek mümkün olur. Diğer bir yandan da kurumunuz için prestijli bir görünüm sağlar ve kurumsal kimliğinizi güçlendirir.

Ofis Mobilyaları Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

İş yeriniz için uygun ofis mobilyaları seçerken dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır.Bu detaylardan ilki, fonksiyonel mobilyaların seçilmesidir ve bu seçim düzenli bir iş hayatı için önemlidir. Ergonomik tasarımlar daha az yer kaplayarak daha çok ihtiyaca karşılık verir. Bu sayede de daha düzenli bir görünüm sağlar.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur mobilyaların ne kadar konforlu olduğudur. Tüm gün kullanılan ofis mobilyaları rahatsız olduğu taktirde bazı sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. Bundan dolayı bel desteği olan çalışma sandalyeleri ve bilgisayarın göz hizasına geleceği ölçüde uygun ergonomik masalar tercih edilmelidir. Bu çalışanların bedensel sağlığını koruması açısından önemlidir ve çalışanların verimini arttırır.

Çalışma ortamında yeterli depolama alanına sahip olmak da çok önemlidir. Bunun için tercih edilecek çalışma masalarında keson olması çalışanların kişisel eşyalarını muhafaza etmelerine yardımcı olur. Ofis dolapları da dosyaların ve ofis malzemelerinin düzenli bir şekilde depolanması için önemlidir.

En Kaliteli ve Uygun Fiyatlı Ofis Mobilyaları Alışverişi Nereden Yapılır?

Ofisinizin düzenli olmasını sağlamak ve çalışanların verimliliğini arttırmak için gerekli olan kaliteli ofis mobilyalarını uygun fiyat avantajları ile Avansas isimli platformdan satın alabilirsiniz. TOBB Güven Damgası sahibi olan bu e-ticaret sitesi 500 binden fazla firmanın tercihi konumundadır. Siz de en kaliteli ofis mobilyaları ve en uygun fiyat avantajları için Avansas’a güvenebilirsiniz.

📆 14 Şubat 2021 Pazar 11:55   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 24 16 3 5 49 19 +30 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 +21 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 +24 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 +7 45 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 24 12 6 6 40 23 +17 42
6 Hatayspor 24 11 6 7 39 29 +10 39
7 Gaziantep 24 10 8 6 37 29 +8 38
8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 +6 37
9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 -5 31
10 Göztepe 24 7 8 9 34 31 +3 29
11 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 -1 29
12 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
13 Konyaspor 23 7 6 10 29 28 +1 27
14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 -12 26
15 Kasımpaşa 24 7 5 12 26 38 -12 26
16 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 -11 25
17 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 -13 25
18 Başakşehir 24 6 6 12 28 43 -15 24 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 -13 19
21 Denizlispor 24 4 6 14 22 43 -21 18

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