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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti


Süper Lig’in 25. haftasında Karagümrük, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Karşılaşma Fenerbahçe’nin 2-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

13. dakikada gelişen Karagümrük atağında Jimmy Durmaz ile paslaşan Kemal Ademi’nin yay içinden sert şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

19. dakikada Mesut Özil’in kullandığı serbest vuruşta, Karagümrük savunmasında Koray’ın kafa vuruşunda Atilla Szalai’ye çarptı. Topu önünde bulan Thiam’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

27. dakikada sol kanattan Balkovec’in ortasına yay üzerinde kafa ile vuran Bertolacci’nin topu yandan auta çıktı.

39. dakikada Mesut Özil’in ortasında savunmaya da çarpan top arka direkte Thiam’ın önünde kaldı. Thiam’ın dokunuşunda kaleci Aykut topu kornere çeldi.

53. dakikada dakikada gelişen Fenerbahçe kontratağında Ozan Tufan’ın ara pasında Valencia, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Valencia’nın ceza sahsı içinden yaptığı aşırtma vuruşunda top filelere gitti. 0-2

57.dakikada Bertolacci’nin pasında Ndao kaleciyle karşı karşıya kaldı. Ndao’nun müsait pozisyonda yaptığı şutta topu kaleci Altay kornere çeldi.

67. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Castro’nun indirdiği topu alan Borini, dönerek çektiği düzgün şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

70. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşla topun başına geçen Mesut Özil’in şutunda top yan ağlarda kaldı.

72. dakikada Karagümrük’ün kullandığı köşe vuruşunda Balkovec’in direkt kaleye gönderdiği top Altay’ın müdahalesinin ardından direğe çarpıp oyun olanına döndü. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.

75. dakikada Borini’nin pasında Sobiech vuruşunda kaleci Altay topu çeldi. Dönen topta Bertolacci’nin vuruşunda top ağlara gitti ancak VAR’dan gelen uyarı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

90+2. dakikada sol kanattan Salibur’un ortasında Castro’nun kafayla aşırttığı top Emre Çolak’ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda top üstten auta çıktı.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, İlker Takpak

Fatih Karagümrük: Aykut, Koray (Salibur dk. 84 ?), Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Ndao (Lens dk. 78), Bertolacci (Emre Çolak dk. 78), Jimmy Durmaz (Lucas Castro dk. 58), Borini, Kemal Ademi (Sobiech dk. 58)

Yedekler: Viviano, Alparslan Erdem, Mevlüt, Fatih Kuruçuk, Vato Arveladze

Teknik Direktör: Şenol Can

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Atilla, Caner (Tisserand dk. 82 ?), Ozan, Sosa, Valencia (Ferdi dk. 81 ?), Osayi (Samatta dk. 72), Mesut Özil (Mert Hakan dk. 81 ?), Thiam (Sinan Gümüş dk. 90+1 ?)

Yedekler: Harun, Cisse, Sadık, Sinan Gümüş, Fatih Yiğit, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Borini (dk. 67) (Karagümrük), Thiam (dk. 19), Valencia (dk. 53) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Caner Erkin (Fenerbahçe), Campi (Karagümrük)

📆 13 Şubat 2021 Cumartesi 23:52   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 +21 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 +29 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 +24 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 +7 45 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 +17 41
6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 +10 38
7 Gaziantep 24 10 8 6 37 29 +8 38
8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 +6 37
9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 -5 31
10 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 -1 29
11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
12 Göztepe 23 6 8 9 32 30 +2 26
13 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 -11 26
14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 -12 26
15 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 -11 25
16 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 -13 25
17 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 -1 24
18 Başakşehir 23 6 6 11 27 41 -14 24 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 -13 19
21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 -19 18

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