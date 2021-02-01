MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Dünyadan, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Pençe Kartal-2’de operasyonu başarılı şekilde devam ediyor
Pençe Kartal-2’de operasyonu başarılı şekilde devam ediyor


Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı’nın devam ettiğini,etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42’ye yükseldiğini bildirdi.

Pençe Kartal-2’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39’a yükseldi – Tıkla İzle

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe Kartal-2 Harekâtı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara’da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42’ye yükseldi.”denildi.

2 terörist sağ olarak ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyi Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 teröristin sağ olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir” denildi.

📆 13 Şubat 2021 Cumartesi 17:56   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

Ahmet Berhan Yılmaz
DİNİ BÖLENLER
08 Şubat 2021 Pazartesi
SIR KÜPÜ Şair
ŞİİR TADINDA
30 Kasım 2020 Pazartesi
Ahmet Zeki YEŞİL
KORONADAN SONRA HAYAT
01 Şubat 2021 Pazartesi
Konuk YAZAR
Ozan İsa Oğuz’a
15 Aralık 2020 Salı
Ömer KARAMAN
MÜSADENİZLE…
21 Ocak 2021 Perşembe

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 24 16 3 5 47 26 +21 51 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 +29 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 +24 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 24 13 6 5 31 24 +7 45 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 +17 41
6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 +10 38
7 Gaziantep 24 10 8 6 37 29 +8 38
8 Fatih Karagümrük 24 10 7 7 37 31 +6 37
9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 -5 31
10 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 -1 29
11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
12 Göztepe 23 6 8 9 32 30 +2 26
13 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 -11 26
14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 -12 26
15 Kayserispor 24 6 7 11 17 28 -11 25
16 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 -13 25
17 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 -1 24
18 Başakşehir 23 6 6 11 27 41 -14 24 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 23 5 4 14 26 39 -13 19
21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 -19 18

BAĞLANTILAR