İstanbul’da beklenene kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı.
Özellikle Aydos’ta etkisini gösteren kar yağışıyla orman beyaza büründü. Sabah saatlerinde Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi’de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yağışın gün içerisinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Galatasaray
|23
|15
|3
|5
|47
|18
|+29
|48
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Beşiktaş
|23
|15
|3
|5
|50
|26
|+24
|48
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Fenerbahçe
|23
|15
|3
|5
|45
|25
|+20
|48
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|23
|12
|6
|5
|30
|24
|+6
|42
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|23
|12
|5
|6
|40
|23
|+17
|41
|6
|Hatayspor
|23
|11
|5
|7
|39
|29
|+10
|38
|7
|Gaziantep
|23
|10
|8
|5
|37
|28
|+9
|38
|8
|Fatih Karagümrük
|23
|10
|7
|6
|36
|29
|+7
|37
|9
|Antalyaspor
|23
|7
|10
|6
|23
|28
|-5
|31
|10
|Yeni Malatyaspor
|23
|7
|8
|8
|29
|30
|-1
|29
|11
|Sivasspor
|23
|6
|10
|7
|26
|29
|-3
|28
|12
|Göztepe
|23
|6
|8
|9
|32
|30
|+2
|26
|13
|Kasımpaşa
|23
|7
|5
|11
|25
|36
|-11
|26
|14
|Çaykur Rizespor
|24
|6
|8
|10
|29
|41
|-12
|26
|15
|BB Erzurumspor
|24
|6
|7
|11
|23
|36
|-13
|25
|16
|Konyaspor
|22
|6
|6
|10
|27
|28
|-1
|24
|17
|Kayserispor
|23
|6
|6
|11
|17
|28
|-11
|24
|18
|Başakşehir
|23
|6
|6
|11
|27
|41
|-14
|24
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|-21
|20
|20
|MKE Ankaragücü
|22
|5
|3
|14
|26
|39
|-13
|18
|21
|Denizlispor
|23
|4
|6
|13
|22
|41
|-19
|18
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