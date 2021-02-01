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Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı


İstanbul’da beklenene kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı.

Özellikle Aydos’ta etkisini gösteren kar yağışıyla orman beyaza büründü. Sabah saatlerinde Beylikdüzü, Esenyurt ve Sultangazi’de başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yağışın gün içerisinde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

📆 12 Şubat 2021 Cuma 11:28   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 +29 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 +24 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 +20 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 23 12 6 5 30 24 +6 42 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 +17 41
6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 +10 38
7 Gaziantep 23 10 8 5 37 28 +9 38
8 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 +7 37
9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 -5 31
10 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 -1 29
11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
12 Göztepe 23 6 8 9 32 30 +2 26
13 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 -11 26
14 Çaykur Rizespor 24 6 8 10 29 41 -12 26
15 BB Erzurumspor 24 6 7 11 23 36 -13 25
16 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 -1 24
17 Kayserispor 23 6 6 11 17 28 -11 24
18 Başakşehir 23 6 6 11 27 41 -14 24 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 22 5 3 14 26 39 -13 18
21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 -19 18

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