MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Eğlence, Etkinlikler, Genel, Kültür-Sanat, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » ORKESTRA ŞEFİ GÜRER AYKAL: GÜRÜLTÜNÜZÜ BİLE ÖZLEDİK
ORKESTRA ŞEFİ GÜRER AYKAL: GÜRÜLTÜNÜZÜ BİLE ÖZLEDİK


Pandemi sürecinde geliri olmayan orkestra sanatçılarına destek olmak amacıyla kurulan Kadıköy Belediyesi Pandemi Orkestrası Süreyya Operası’nda üçüncü kez sahne aldı. Her konserde farklı orkestra sanatçılarının yer aldığı, solist ve şeflerin ise gönüllü olarak sahne aldığı Pandemi Orkestrasını bu kez şef Gürer Aykal yönetti.

Sanatçıların pandemi kurallarına uygun olarak maske ve sosyal mesafe ile icracı olduğu konserin solistleri mandolin sanatçısı Bülent Yazıcı, başkemancı Özgecan Günoz ve Aslı Erdal oldu. 24 orkestra sanatçısının yer aldığı konserde Yazıcı mandolini ile Vivaldi’nin Do Majör ve Re Majör konçertolarını icra etti. Konser sonunda izleyicilere kısa bir konuşma yapan orkestra şefi Gürer Aykal, konser sırasında yaşanan hareketliliğe atıfta bulunarak “Gürültünüzü bile özlemişiz. Korkmadan buraya geldiniz, bizi yüreklendirdiniz. Size çok teşekkür ederim. Bu orkestranın sürekli olması Kadıköy’e çok önemli bir sanat orkestrası kazandıracak” diye konuştu. İzleyicilerin de sosyal mesafe kurallarına uyarak katılabildiği konserlerin, dördüncüsü 8 Mart’ta İbrahim Yazıcı ile Gülsin Onay öncülüğünde, beşincisi ise 29 Mart’ta Hakan Şensoy ile Cihat Aşkın’ın katılımlarıyla sahnede olacak.

📆 09 Şubat 2021 Salı 18:33   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 23 15 3 5 47 18 +29 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 23 15 3 5 50 26 +24 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 23 15 3 5 45 25 +20 48 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 23 12 6 5 30 24 +6 42 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 23 12 5 6 40 23 +17 41
6 Hatayspor 23 11 5 7 39 29 +10 38
7 Gaziantep 23 10 8 5 37 28 +9 38
8 Fatih Karagümrük 23 10 7 6 36 29 +7 37
9 Antalyaspor 23 7 10 6 23 28 -5 31
10 Yeni Malatyaspor 23 7 8 8 29 30 -1 29
11 Sivasspor 23 6 10 7 26 29 -3 28
12 Göztepe 23 6 8 9 32 30 +2 26
13 Çaykur Rizespor 23 6 8 9 29 39 -10 26
14 Kasımpaşa 23 7 5 11 25 36 -11 26
15 Konyaspor 22 6 6 10 27 28 -1 24
16 Kayserispor 23 6 6 11 17 28 -11 24
17 Başakşehir 23 6 6 11 27 41 -14 24
18 BB Erzurumspor 23 5 7 11 21 36 -15 22 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 22 5 3 14 26 39 -13 18
21 Denizlispor 23 4 6 13 22 41 -19 18

BAĞLANTILAR