MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Politika, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy’de HDP’li vekiller dokunulmazlıklarını kullanarak yol kapatmaya kalktı
Kadıköy’de HDP’li vekiller dokunulmazlıklarını kullanarak yol kapatmaya kalktı


Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması ile ilgili dün akşam yapılan eylemde, yasağı delmek için dokunulmazlığını kullanmayı düşünen HDP’li vekiller belediye otobüsünün önüne oturarak eylem yaptı.

HDP’li vekiller dokunulmazlıklarını kullanarak yol kapatmaya kalktı – Tıkla İzle

HDP’li bazı vekiller yola oturarak trafiği engelledi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yol tekrar trafiğe açıldı.


Kadıköy’de dün akşam saatlerinde bazı noktalarda Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanması ile ilgili eylem ve gösteri düzenlendi. Eyleme katılan HDP’li milletvekilleri yol üzerinde oturarak araç gidiş gelişini engelledi. Yere oturan milletvekilleri ve eylemciler, polisin çabası sonucu kaldırılınca yol tekrar araç geçişine açıldı.

Galeri
📆 05 Şubat 2021 Cuma 20:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 22 15 3 4 45 24 +21 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 22 14 3 5 46 18 +28 45 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Beşiktaş 22 14 3 5 49 26 +23 45 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 +4 39 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 5 6 38 22 +16 38
6 Gaziantep 22 9 8 5 35 28 +7 35
7 Hatayspor 22 10 5 7 35 28 +7 35
8 Fatih Karagümrük 22 9 7 6 35 29 +6 34
9 Antalyaspor 22 7 9 6 22 27 -5 30
10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 +1 29
11 Göztepe 22 6 8 8 32 28 +4 26
12 Kasımpaşa 22 7 5 10 24 32 -8 26
13 Çaykur Rizespor 22 6 8 8 28 37 -9 26
14 Sivasspor 22 5 10 7 22 28 -6 25
15 Konyaspor 21 6 6 9 27 27 0 24
16 Başakşehir 22 6 6 10 27 40 -13 24
17 Kayserispor 22 6 5 11 16 27 -11 23
18 BB Erzurumspor 22 5 6 11 20 35 -15 21 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 -10 18
21 Denizlispor 22 4 5 13 21 40 -19 17

BAĞLANTILAR