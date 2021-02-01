Kadıköy’deki Boğaziçi gösterilerine katılan 58 kişi terörle iltisaklı çıktı

İstanbul Valiliği, Kadıköy’deki Boğaziçi gösterileri sırasında gözaltına alınan 65 kişinin 58’inin terörle iltisaklı olduğunu açıkladı.

Kadıköy‘de yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale ederek gözaltına aldı.

İstanbul Valiliği, gözaltılarla ilgili açıklama yaptı.

Kadıköy İskele Meydanı’nda Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak 04.02.2021 Perşembe günü toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu (65) şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan (65) şüpheliden (58)’inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, (7) şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Gözaltına alınan (58) şüpheliden:

(1) Şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı,

(28) şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle,

(22) şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu,

(7) şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir.

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