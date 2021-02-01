MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kadıköy’deki Boğaziçi gösterilerine katılan 58 kişi terörle iltisaklı çıktı
Kadıköy’deki Boğaziçi gösterilerine katılan 58 kişi terörle iltisaklı çıktı


İstanbul Valiliği, Kadıköy’deki Boğaziçi gösterileri sırasında gözaltına alınan 65 kişinin 58’inin terörle iltisaklı olduğunu açıkladı.

Kadıköy‘de yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale ederek gözaltına aldı. 

İstanbul Valiliği, gözaltılarla ilgili açıklama yaptı.

Kadıköy İskele Meydanı’nda Kadıköy Kaymakamlığınca pandemiyle mücadele önlemleri kapsamında alınan toplanma, gösteri ve yürüyüş yasaklama kararına aykırı olarak 04.02.2021 Perşembe günü toplanan şahısların yasa dışı eylemleri sonucu (65) şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan (65) şüpheliden (58)’inin farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı-irtibatlı ve haklarında daha önce işlem yapıldığı, (7) şahsın da herhangi bir suç kaydının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Gözaltına alınan (58) şüpheliden:

(1) Şahsın DHKP-C silahlı terör örgütü üyesi olduğu ve arandığı,

(28) şahsın DHKP-C, MLKP, TKEP/L, TİKKO, THKPC, TKML terör örgütleriyle,

(22) şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütüyle ilgili geçmişte suç kayıtlarının bulunduğu,

(7) şahsın farklı silahlı terör örgütleriyle iltisaklı oldukları tespit edilmiştir.

Galeri
📆 05 Şubat 2021 Cuma 12:07   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 22 15 3 4 45 24 +21 48 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Galatasaray 22 14 3 5 46 18 +28 45 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Beşiktaş 22 14 3 5 49 26 +23 45 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 +4 39 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 22 11 5 6 38 22 +16 38
6 Gaziantep 22 9 8 5 35 28 +7 35
7 Hatayspor 22 10 5 7 35 28 +7 35
8 Fatih Karagümrük 22 9 7 6 35 29 +6 34
9 Antalyaspor 22 7 9 6 22 27 -5 30
10 Yeni Malatyaspor 22 7 8 7 29 28 +1 29
11 Göztepe 22 6 8 8 32 28 +4 26
12 Kasımpaşa 22 7 5 10 24 32 -8 26
13 Çaykur Rizespor 22 6 8 8 28 37 -9 26
14 Sivasspor 22 5 10 7 22 28 -6 25
15 Konyaspor 21 6 6 9 27 27 0 24
16 Başakşehir 22 6 6 10 27 40 -13 24
17 Kayserispor 22 6 5 11 16 27 -11 23
18 BB Erzurumspor 22 5 6 11 20 35 -15 21 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 -10 18
21 Denizlispor 22 4 5 13 21 40 -19 17

BAĞLANTILAR