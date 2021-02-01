Sanatçı Hüner Coşkuner vefat etti

Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.
Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, bir süredir kemik iliği kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Bir süre önce yoğun bakıma alınan sanatçıdan acı haber geldi. Usta sanatçının tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Fenerbahçe
|22
|15
|3
|4
|45
|24
|+21
|48
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Galatasaray
|22
|14
|3
|5
|46
|18
|+28
|45
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Beşiktaş
|22
|14
|3
|5
|49
|26
|+23
|45
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Trabzonspor
|22
|11
|6
|5
|28
|24
|+4
|39
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|22
|11
|5
|6
|38
|22
|+16
|38
|6
|Gaziantep
|22
|9
|8
|5
|35
|28
|+7
|35
|7
|Hatayspor
|22
|10
|5
|7
|35
|28
|+7
|35
|8
|Fatih Karagümrük
|22
|9
|7
|6
|35
|29
|+6
|34
|9
|Antalyaspor
|22
|7
|9
|6
|22
|27
|-5
|30
|10
|Yeni Malatyaspor
|22
|7
|8
|7
|29
|28
|+1
|29
|11
|Göztepe
|22
|6
|8
|8
|32
|28
|+4
|26
|12
|Kasımpaşa
|22
|7
|5
|10
|24
|32
|-8
|26
|13
|Çaykur Rizespor
|22
|6
|8
|8
|28
|37
|-9
|26
|14
|Sivasspor
|22
|5
|10
|7
|22
|28
|-6
|25
|15
|Konyaspor
|21
|6
|6
|9
|27
|27
|0
|24
|16
|Başakşehir
|22
|6
|6
|10
|27
|40
|-13
|24
|17
|Kayserispor
|22
|6
|5
|11
|16
|27
|-11
|23
|18
|BB Erzurumspor
|22
|5
|6
|11
|20
|35
|-15
|21
|2021-22 1.Lig
|19
|Gençlerbirliği
|22
|5
|5
|12
|20
|41
|-21
|20
|20
|MKE Ankaragücü
|21
|5
|3
|13
|25
|35
|-10
|18
|21
|Denizlispor
|22
|4
|5
|13
|21
|40
|-19
|17
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