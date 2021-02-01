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Sanatçı Hüner Coşkuner vefat etti


Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, kemik iliği kanseri tedavisi gördüğü hastanede vefat etti.



Türk sanat müziği sanatçısı Hüner Coşkuner, bir süredir kemik iliği kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Bir süre önce yoğun bakıma alınan sanatçıdan acı haber geldi. Usta sanatçının tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

📆 04 Şubat 2021 Perşembe 23:14   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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4 Trabzonspor 22 11 6 5 28 24 +4 39 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
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15 Konyaspor 21 6 6 9 27 27 0 24
16 Başakşehir 22 6 6 10 27 40 -13 24
17 Kayserispor 22 6 5 11 16 27 -11 23
18 BB Erzurumspor 22 5 6 11 20 35 -15 21 2021-22 1.Lig
19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
20 MKE Ankaragücü 21 5 3 13 25 35 -10 18
21 Denizlispor 22 4 5 13 21 40 -19 17

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