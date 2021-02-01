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Şile Bezi Dokumacılık alanında bir Dünya Markası


Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi Projesinde çalışmalar hızla devam ediyor. İlk adım olarak üretim kapasitesini geliştirmek ve 4 atölye ve 80 tezgah ile üretimin kısa zaman içerisinde başlayacağına dikkat çekildi. Ayrıca ilk aşamada aynı zamanda 200 kadının dokumacılık faaliyetleriyle ekonomilerine katılım sağlamak hedefleniyor.

Geçtiğimiz günlerde proje ile çalışmalar hakkında bilgi almak için Belediye Başkanı İlhan Ocaklı Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi Projemizin merkez ofisinde proje ekibiyle bir araya geldi. Çalışmalar hakkında konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “Proje ekibimizin yaptığı çalışmalar ve projenin geldiği nokta hakkında bilgi alış verişinde bulunduk. Pandemi sürecine rağmen çalışmaların geldiği nokta heyecan verici. Bu yaz Şile Bezi için oldukça verimli geçeceğine inanıyorum” dedi.

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Nurcan Kırcalı

Şile

📆 04 Şubat 2021 Perşembe 22:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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19 Gençlerbirliği 22 5 5 12 20 41 -21 20
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