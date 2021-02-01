Dünden Bugüne SEO

Dijital dünyanın insan hayatına entegrasyonunun bir insan ömrüne rahatça sığacak kadar kısa bir zaman dilimi içinde gerçekleşmesi, internetin bugünün dünyasında hemen herkesin vazgeçilmezlerinden biri olmasını sağladı. Geçen zaman içinde internette pek çok şey değişirken, 2000’lerden sonra pek çok insanın web tarayıcısının giriş sayfası haline gelen arama motorlarının da internete bakışı değişti. 2006 yılında SEO teriminden ilk defa bahsedildiğinde, Türkçe arama motoru optimizasyonu demek olan bu kavramın ne manaya geldiği pek çok insan tarafından bilinmiyordu. Nitekim Google, Yahoo veya Bing gibi motorlara SEO nedir? benzeri sorular soran internet kullanıcıları, bu daha önce duymadıkları terimin internetin kaderini değiştireceğinden de habersizdi. Bugünün internet dünyasında popüler bir web sitesine sahip olmak isteyen istisnasız herkesin hakkında bilgi sahibi olması gereken bir kavram olan SEO; en yalın tanımla web sitelerinin kullanıcı dostu haline getirilmesi için site içi ve dışı olarak ikiye ayrılan, köklü uygulamalar bütünüdür.

İlk senelerde SEO dendiğinde webmasterların aklına gelen ilk şey diğer sitelerle link değişimi yaparak kalıcı backlinkler almak iken zamanla bu tür uğraşlar büyük resmin yalnızca küçük parçaları haline geldi. Blog ve forumlara odaklanarak web sitesine backlink trafiği sağlamanın bugünün SEO çalışmalarında hala yeri olduğu bir gerçek olsa da, sadece link üzerine yürünerek istenen başarının sağlanması mümkün değil. Sosyal medyanın akıl almaz bir hızla büyümesi ve medyanın kendisi olmaya adaylığını koyması ile birlikte SEO çalışmalarında da popüler sosyal medya araçlarını etkin kullanmanın önemi arttı. Google algoritmasının gözüne girerek arama sonuçlarında ilk sıralarda yer almak isteyen web sitelerinin artık Google Plus, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, FourSquare ve benzeri araçları etkili bir biçimde kullanarak ziyaretçileriyle etkileşime girmeye önem vermesi gerekiyor.

Sosyal medya araçlarını kullanarak ziyaretçilerden pozitif geribildirim almanın önemi SEO açısından her geçen gün artarken, internet son dönemdeki popüler yüzü olan sözlüklerin de çalışmalara dahil edilmesi gerekiyor. Meta etiketlerinin doğru düzgün bir biçimde kullanılması, yayınlanan içerik başlıklarının seçimi, özgün ve kullanıcılara fayda sağlamayı amaçlayan içeriklerin yaratılması, anahtar kelime yoğunluğunun doğru belirlenmesi gibi konular web sitelerinin arama motoru gözündeki değerini yükselten önemli SEO unsurları haline geldi. Bunun dışında temel amaç her zaman kullanıcılara daha fazla fayda sağlamak olduğundan, web sitesinin tasarımını kullanıcılarının aradığını daha kolay bir şekilde bulmasını sağlayacak biçimde değiştirmek dahi önemli bir site içi SEO çalışması olabilmektedir.

Kaynak: https://tamseo.com