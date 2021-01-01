MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Eğitim, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » MİL-Diyanet Sen’den LGBT derneklerinin kapatılması için dilekçeyle başvuruyor
MİL-Diyanet Sen’den LGBT derneklerinin kapatılması için dilekçeyle başvuruyor


Manevi, İlkeli, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Mil-Diyanet Sen), LGBT derneklerinin kapatılması için 1 Şubat’ta İçişleri Bakanlığına dilekçe vereceklerini açıkladı.

Boğaziçi Üniversitesi LGBT Kulüp Odasına yapılan aramalar polis kamerasında – Tıkla İzle

Mil-Diyanet Sen’den yapılan açıklamada, sendika olarak harekete geçmenin zamanının geldiği ifade edilerek, Türkiye’de faaliyet gösteren eşcinsel LGBT derneklerinin kapatılması ve tüm faaliyetlerinin yasaklanması için İçişleri Bakanlığına dilekçe sunacakları belirtildi.

Basın Açıklamasına Herkes Davet Edildi

Açıklamada, “Tüm basın ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte halkımızı, dilekçeyi vereceğimiz 1 Şubat 2021 Pazartesi günü ve saat 14.00’de İçişleri Bakanlığı önünde yapacağımız basın açıklamamıza destek vermeye davet ediyoruz. Çünkü ‘önce ahlak ve maneviyat’” ifadelerine yer verildi.

📆 30 Ocak 2021 Cumartesi 21:36   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Fenerbahçe 21 14 3 4 43 23 +20 45 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 +24 44 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 21 13 3 5 43 18 +25 42 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 21 9 8 4 35 26 +9 35 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 21 10 5 6 34 26 +8 35
6 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 +14 34
7 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 +2 33
8 Fatih Karagümrük 21 8 7 6 33 29 +4 31
9 Yeni Malatyaspor 21 7 7 7 27 26 +1 28
10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 -6 26
11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 +5 25
12 Kasımpaşa 21 7 4 10 23 31 -8 25
13 Çaykur Rizespor 21 6 7 8 27 36 -9 25
14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 -4 24
15 Başakşehir 21 6 6 9 27 37 -10 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 21 6 4 11 15 26 -11 22
18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 -20 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 -9 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 -19 14

BAĞLANTILAR