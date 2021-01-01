MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Yüksek Bel Pantolon Modelleri
Yüksek Bel Pantolon Modelleri


Kot pantolonlara, keten pantolonlara, yazlık ve kışlık pantolon modellerine göre daha fazla ön plana çıkan yüksek bel pantolon modellerinde kullanılan kumaş çeşitleri her geçen gün artış gösteriyor. Bel kısmı tamamen oturan ve göbek kısmı da kapanan yüksek bel modeller, günlük ve özel kombinlerde hızlı bir şekilde yerini almaya devam ediyor. Spor kombinlere de özel ve klasik kombinlere de yakışan yüksek bel modellerde kemer ve kuşak kısımları da detaylar arasında yer alıyor.

Yüksek Bel Pantolon Nasıl Giyilir?

Bel kısmına özel şekilde tasarlanan ve yüksek bel pantolon olarak adlandırılan bu modellerde de en çok kot kumaşlar tercih ediliyor. Klasik ceket takım kombinlerinde ise klasik kumaşlardan tasarlanan yüksek bel modeller kendisini bir hayli öne çıkarmayı başarıyor. Stiletto modelleriyle, dolgu topuk modelleriyle ve spor ayakkabı modelleriyle müthiş bir uyum içerisinde kullanılan yüksek bel modeller, boyunuzun da daha uzun görünmesini sağlıyor.

Yüksek Bel Pantolon Fiyatları

Standart şekilde tasarlanan yüksek bel pantolon modelleri kalitesine, özgün kumaşlarına ve uzun ömürlü kullanımlarına rağmen oldukça uygun fiyatlıdır. Bu nedenle mağaza mağaza gezmenize, kendinizi yormanıza ve özellikle de var olan alışveriş bütçenizi aşmanıza gerek kalmadan alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. https://www.dilvin.com.tr/yuksek-bel-kadin-pantolon-modelleri linkine tıklayarak alışveriş adresine ulaşım sağlayabilir ve online alışverişe başlayabilirsiniz. Hem rahatlığı hem de uygun fiyatları ilk bakışta anlayacaksınız.

📆 28 Ocak 2021 Perşembe 20:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 +24 44 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 +19 42 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 +24 39 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 20 9 8 3 34 24 +10 35 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 +14 34
6 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 +2 33
7 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 +4 32
8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 +4 30
9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 +1 27
10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 -6 26
11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 +5 25
12 Kasımpaşa 20 7 4 9 23 30 -7 25
13 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 -8 25
14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 -4 24
15 Başakşehir 20 6 6 8 26 32 -6 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 20 5 4 11 14 26 -12 19
18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 -20 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 -9 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 -19 14

BAĞLANTILAR