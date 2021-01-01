İstanbul’da Metrobüste tekmeli yumruklu kavga

Metrobüste tekmeli yumruklu kavga kamerada – Tıkla İzle
Olay, bugün akşam saatlerinde yaşandı. Sosyal medyaya yansıyan ve çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülerde metrobüs içerisinde iki grubun tekmeli yumruklu kavga ettikleri görüldü. Kavgada kadınlar ve çocuklar arada kaldı. Kadınların ve çocukların çığlıkları ise görüntüye yansıdı. Kavganın devamında ne yaşandığı ise bilinmiyor.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|+24
|44
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|3
|4
|42
|23
|+19
|42
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|20
|12
|3
|5
|41
|17
|+24
|39
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|20
|9
|8
|3
|34
|24
|+10
|35
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|+14
|34
|6
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|+2
|33
|7
|Hatayspor
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|+4
|32
|8
|Fatih Karagümrük
|20
|8
|6
|6
|33
|29
|+4
|30
|9
|Yeni Malatyaspor
|20
|7
|6
|7
|27
|26
|+1
|27
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|-6
|26
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|+5
|25
|12
|Kasımpaşa
|20
|7
|4
|9
|23
|30
|-7
|25
|13
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|-8
|25
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|-4
|24
|15
|Başakşehir
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|-6
|24
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17
|Kayserispor
|20
|5
|4
|11
|14
|26
|-12
|19
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|-20
|19
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|-9
|18
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|-16
|17
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|-19
|14
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