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Tek Taş Kolye Fiyatları


Değerli taşlar ile oluşturulan takılar taşın kesim şekline ve kalitesine göre farklı fiyatlar içerecektir. Tek taş kolye fiyatları ise kolyenin hangi madenden yapıldığına ve aynı zamanda ayar ve kalınlığının ne kadar olduğuna göre de değişir. Bu arada önemli olan tarzınıza ve zevkinize hitap edecek kolyeyi bularak gönül rahatlığı ile kullanmanızdır. Zaten çok fahiş fiyatlar içermeyen tek taş kolye modelleri her bayanın zevkine hitap edecek kadar çeşide sahip olduğu için aralarından rahatlıkla tercih yapılabilir.

Sevilen Tek Taş Kolye Modelleri

Yıllar önce piyasaya sunulsa ve bayanlar için hazırlansa dahi halen daha moda da  yerine koruyan takılar arasında yer alan tek taş kolye çeşitleri günden güne yenilenmekte. Zengin çeşidi sayesinde her bayanın tarzına ayrı ayrı hitap ederek gönül rahatlığı ile kullanılıyor. Parlak ve harika görüntüsü yanı sıra sade duruşu her kıyafetin üzerine yakışmasını da sağlıyor. Son zamanlarda en beğenilen modelleri incelemek ve tarzınıza hitap edenlere karar vermek için https://www.lizaypirlanta.com/pirlanta-tektas-kolye adresini tıklayabilirsiniz.

📆 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:43   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 +24 44 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 +19 42 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 +24 39 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 20 9 8 3 34 24 +10 35 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 +14 34
6 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 +2 33
7 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 +4 32
8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 +4 30
9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 +1 27
10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 -6 26
11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 +5 25
12 Kasımpaşa 20 7 4 9 23 30 -7 25
13 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 -8 25
14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 -4 24
15 Başakşehir 20 6 6 8 26 32 -6 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 20 5 4 11 14 26 -12 19
18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 -20 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 -9 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 -19 14

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