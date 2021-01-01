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Pırlanta Küpe


Pırlantanın her bir taşının bir benzerinin olmadığını biliyoruz. Eşsiz ve bir benzeri daha olmayan pırlantaların kadınlara özgü takı yapımında kullanılması ayrı bir eşleşmedir. Takılar için kullanılan pırlantaların el işçiliği ile ve tasarımlarıyla kadınları büyülemişlerdir. O parıltısı, ışıltısı, asaleti, zarafeti ile mücevher dünyasının tek ismidir pırlanta. Saydığımız tüm bu özelliklere bir de pırlanta küpe ile hayran bırakması ne müthiş bir şeydir.

Pırlanta Küpe Modelleri

Pırlanta küpeler aslında isimden dolayı aklımıza çok abartılı bir şey gelebilir. Ancak öyle tasarımlar geliştirildi ki her güne özel her renge ve zevke uygun ayrıca her bütçeye göre belirlenmiş pırlanta küpeler mevcuttur. Gündelik hayatta ve özel günlerde de kullanabileceğiniz pırlanta küpe modelleri vardır. Sallantılı, taşlı küpeler daha çok fantezi olarak özel günlerde kullanılırken, kelebek, kalp, yıldız veya çiçek gibi çok bilinen tasarımları ile gündelik hayatınızda kullanabileceksiniz. Lütfen kulak sağlığınızı düşünerek bir tercih yapınız. Modellere ve kullanım alanlarınıza göre göz atmak isterseniz sizlere https://www.pirlantamerkezi.com/pirlanta-kupeler linkini ziyaret edebilirsiniz. Parıltılı günler dileriz.

📆 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 +24 44 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 +19 42 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 +24 39 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 20 9 8 3 34 24 +10 35 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 +14 34
6 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 +2 33
7 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 +4 32
8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 +4 30
9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 +1 27
10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 -6 26
11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 +5 25
12 Kasımpaşa 20 7 4 9 23 30 -7 25
13 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 -8 25
14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 -4 24
15 Başakşehir 20 6 6 8 26 32 -6 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 20 5 4 11 14 26 -12 19
18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 -20 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 -9 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 -19 14

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