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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Nişan Elbisesi Modelleri
Nişan Elbisesi Modelleri


Genç kızların hayallerindeki prense kavuşma hayallerine en çok yaklaştıkları anda giyecekleri kıyafete karar vermeleri oldukça sancılı bir süreçtir. Nişan elbisesi modelleri piyasada hemen her genç kızın zevkine hitap edecek çokluktadır. Diğer tüm elbiseler gibi nişan elbisesi modelleri de modaya göre değişkenlik göstermektedir. Önceki yıllarda kabarık nişan elbiseleri tercih edilirken son yıllarda daha sade ve düz modeller genç kızların bir numaralı tercihi olmuş durumdadır.

Abiye Nişan Elbise Modelleri

Nişan elbisesi modelleri arasında tül detaylı, yırtmaçlı, göğüs detaylı, tül detaylı tek omuz, taş işlemeli gibi pek çok alternatif bulunmaktadır. Seçeneklerin çokluğu genç kızların en özel günlerinde dahi tarzlarında ödün vermemelerini sağlamaktadır. Sadelikten yana olanlar düşünüldüğü gibi gösteriş ve abartıyı seven gelin adayları da düşünülmüş ve her çeşit abiye elbiseler nişan günü için tasarlamıştır. Bu elbiselerin damat adayının takım elbisesi ile uyumlu olmasına da özen gösterilmelidir. Özel gününüzde kendi tarzınızı yakın olan bütün nişan elbiselerini incelemek için https://www.roman.com.tr/nisan-elbise sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

📆 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 +24 44 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 +19 42 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 +24 39 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 20 9 8 3 34 24 +10 35 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 +14 34
6 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 +2 33
7 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 +4 32
8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 +4 30
9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 +1 27
10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 -6 26
11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 +5 25
12 Kasımpaşa 20 7 4 9 23 30 -7 25
13 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 -8 25
14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 -4 24
15 Başakşehir 20 6 6 8 26 32 -6 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 20 5 4 11 14 26 -12 19
18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 -20 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 -9 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 -19 14

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