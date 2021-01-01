İstanbul’da kar yağışı başladı

Silivri’de kar yağışı etkili oluyor – Tıkla İzle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde Silivri’de başlayan kar yağışı etkili oluyor. Silivri merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde etkili oluyor
İstanbul’da Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara kar yağışı etkili olmaya başladı. E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Kar yağışı Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara yağarken, E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|20
|14
|2
|4
|47
|23
|+24
|44
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|3
|4
|42
|23
|+19
|42
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|20
|12
|3
|5
|41
|17
|+24
|39
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|20
|9
|8
|3
|34
|24
|+10
|35
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|20
|10
|4
|6
|34
|20
|+14
|34
|6
|Trabzonspor
|20
|9
|6
|5
|25
|23
|+2
|33
|7
|Hatayspor
|20
|9
|5
|6
|29
|25
|+4
|32
|8
|Fatih Karagümrük
|20
|8
|6
|6
|33
|29
|+4
|30
|9
|Yeni Malatyaspor
|20
|7
|6
|7
|27
|26
|+1
|27
|10
|Antalyaspor
|20
|6
|8
|6
|20
|26
|-6
|26
|11
|Göztepe
|20
|6
|7
|7
|29
|24
|+5
|25
|12
|Kasımpaşa
|20
|7
|4
|9
|23
|30
|-7
|25
|13
|Çaykur Rizespor
|20
|6
|7
|7
|27
|35
|-8
|25
|14
|Sivasspor
|20
|5
|9
|6
|21
|25
|-4
|24
|15
|Başakşehir
|20
|6
|6
|8
|26
|32
|-6
|24
|16
|Konyaspor
|20
|6
|5
|9
|27
|27
|0
|23
|17
|Kayserispor
|20
|5
|4
|11
|14
|26
|-12
|19
|18
|Gençlerbirliği
|20
|5
|4
|11
|20
|40
|-20
|19
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|20
|5
|3
|12
|25
|34
|-9
|18
|20
|BB Erzurumspor
|20
|4
|5
|11
|19
|35
|-16
|17
|21
|Denizlispor
|20
|3
|5
|12
|19
|38
|-19
|14
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