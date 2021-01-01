İstanbul’da kar yağışı başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Silivri’de kar yağışı etkili olurken Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde de aralıklara kar yağışı devam ediyor.

Silivri’de kar yağışı etkili oluyor – Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde Silivri’de başlayan kar yağışı etkili oluyor. Silivri merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde etkili oluyor

İstanbul’da Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara kar yağışı etkili olmaya başladı. E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Kar yağışı Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara yağarken, E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.