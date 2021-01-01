MENÜ ☰
Benim de şirketim var | trink
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » İstanbul’da kar yağışı başladı
İstanbul’da kar yağışı başladı


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Silivri’de kar yağışı etkili olurken Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde de aralıklara kar yağışı devam ediyor.

Silivri’de kar yağışı etkili oluyor – Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde Silivri’de başlayan kar yağışı etkili oluyor. Silivri merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Büyükçekmece ve Beylikdüzü’nde etkili oluyor

İstanbul’da Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara kar yağışı etkili olmaya başladı. E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı etkisini arttırmaya başladı. Kar yağışı Büyükçekmece ve Beylikdüzü bölgesinde aralıklara yağarken, E-5 karayolu Edirne istikametinde yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

📆 27 Ocak 2021 Çarşamba 11:50   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 20 14 2 4 47 23 +24 44 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 +19 42 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 +24 39 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 20 9 8 3 34 24 +10 35 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 +14 34
6 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 +2 33
7 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 +4 32
8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 +4 30
9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 +1 27
10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 -6 26
11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 +5 25
12 Kasımpaşa 20 7 4 9 23 30 -7 25
13 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 -8 25
14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 -4 24
15 Başakşehir 20 6 6 8 26 32 -6 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 20 5 4 11 14 26 -12 19
18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 -20 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 -9 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 -19 14

BAĞLANTILAR