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Kadıköy Gazetesi » Yazarlar » ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ UZAKTAN OLMAZ
Ahmet Berhan Yılmaz
ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ UZAKTAN OLMAZ


Üniversite; sadece bir alanda tahsil görmek, eğitilmek, eğitim almak değildir,

Üniversite; hocanın, ustanın, öğretmeninin gözüne bakmak, elini tutmaktır,

Üniversite; bir yaşam tarzıdır, daha doğrusu yaşamın kendisidir,

Üniversite; dünyaya gözünü açmaktır,

Üniversite; hayatı, insanları tanımaktır,

Üniversite; ülkeye, dünyaya, kâinata açılan penceredir,

Üniversite; tebdil-i mekândır,

Üniversite; özgürlüktür, savaştır, barıştır, nefes almaktır,

Üniversite; dostluktur, arkadaşlıktır, sevdadır, hasrettir, kavuşmaktır,

Üniversite; gurbettir, sıladır,

Üniversite; sevinmektir, üzülmektir, mutlu olmaktır, acı çekmektir,

Üniversite; bunların hepsini paylaşmayı öğrenmektir,

Üniversite; dostlarla birlikte yağsız makarnaya dünyanın en lezzetli yemeğinden daha iştahlı bir şekilde kaşık sallamaktır,

Üniversite; kantinde ders çalışmak, hocanın ardından koşturmak, arkadaşlarla sabahlamaktır,

Üniversite; uyumadığın gecenin sabahında, sınav öncesi, arkadaşlarınla içtiğin bir bardak çaydır,

Uzaktan eğitim ile bunların hiçbiri olmaz,

Üniversite eğitimi uzaktan olmaz, olamaz.

Çünkü üniversite sadece; öğretmen olmak, diş veya tıp doktoru olmak, ekonomist, mühendis olmak değil insan olmak, paylaşmayı, diğerkâmlığı öğrenmektir.

Bu sebeple uzaktan eğitimde mesafe almak başarı değildir,

Başarı; salgın sebebiyle mecbur kalınan uzaktan eğitimin bir an önce aslına, yüz yüze eğitime dönmesinin sağlanmasıdır.

PROF. DR. AHMET BERHAN YILMAZ

📆 25 Ocak 2021 Pazartesi 20:10   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Fenerbahçe 20 13 3 4 42 23 +19 42 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 +24 39 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 20 9 8 3 34 24 +10 35 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 20 10 4 6 34 20 +14 34
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9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 +1 27
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11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 +5 25
12 Kasımpaşa 20 7 4 9 23 30 -7 25
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14 Sivasspor 20 5 9 6 21 25 -4 24
15 Başakşehir 20 6 6 8 26 32 -6 24
16 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
17 Kayserispor 20 5 4 11 14 26 -12 19
18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 -20 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 20 5 3 12 25 34 -9 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 -19 14

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