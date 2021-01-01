ÜNİVERSİTE EĞİTİMİ UZAKTAN OLMAZ

Üniversite; sadece bir alanda tahsil görmek, eğitilmek, eğitim almak değildir,

Üniversite; hocanın, ustanın, öğretmeninin gözüne bakmak, elini tutmaktır,

Üniversite; bir yaşam tarzıdır, daha doğrusu yaşamın kendisidir,

Üniversite; dünyaya gözünü açmaktır,

Üniversite; hayatı, insanları tanımaktır,

Üniversite; ülkeye, dünyaya, kâinata açılan penceredir,

Üniversite; tebdil-i mekândır,

Üniversite; özgürlüktür, savaştır, barıştır, nefes almaktır,

Üniversite; dostluktur, arkadaşlıktır, sevdadır, hasrettir, kavuşmaktır,

Üniversite; gurbettir, sıladır,

Üniversite; sevinmektir, üzülmektir, mutlu olmaktır, acı çekmektir,

Üniversite; bunların hepsini paylaşmayı öğrenmektir,

Üniversite; dostlarla birlikte yağsız makarnaya dünyanın en lezzetli yemeğinden daha iştahlı bir şekilde kaşık sallamaktır,

Üniversite; kantinde ders çalışmak, hocanın ardından koşturmak, arkadaşlarla sabahlamaktır,

Üniversite; uyumadığın gecenin sabahında, sınav öncesi, arkadaşlarınla içtiğin bir bardak çaydır,

Uzaktan eğitim ile bunların hiçbiri olmaz,

Üniversite eğitimi uzaktan olmaz, olamaz.

Çünkü üniversite sadece; öğretmen olmak, diş veya tıp doktoru olmak, ekonomist, mühendis olmak değil insan olmak, paylaşmayı, diğerkâmlığı öğrenmektir.

Bu sebeple uzaktan eğitimde mesafe almak başarı değildir,

Başarı; salgın sebebiyle mecbur kalınan uzaktan eğitimin bir an önce aslına, yüz yüze eğitime dönmesinin sağlanmasıdır.

PROF. DR. AHMET BERHAN YILMAZ