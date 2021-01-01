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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Kablo Kanalı Nedir?
Kablo Kanalı Nedir?


Bilindiği gibi binaların elektrik tesisatının döşemesinin ardından ortaya nahoş bir tablo görünümü çıkabiliyor. Bu görüntüyü ortadan yok etmek için kullanılan ürünler ise kablo kanalı adını taşıyor. Kablo kanalları elektrik tesisat kablolarının görüntü kirliliği oluşturmasını engelliyor hem de güvenli bir şekilde kullanılmalarına olarak tanıyor. Bu nedenle neredeyse tüm binalarda kullanılan malzemelerden biri de kablo kanallarıdır.

Sıva üzerine yerleştirilerek kullanılan ve elektrik  iletimini engellemeyen  bu ürünler günümüzde çok farklı model seçenekleri sunabiliyor. Böylelikle mekanda uygulanan dekorasyona uygun bir duruşa sahip olan kablo kanallarına ulaşmak son derece kolaylaştı. Genellikle dekoratif yönü ön plana çıkıyor olsa da kabloların güvenliğini sağlıyor olması da bu ürünlerin ne denli önemli olduğunu net bir şekilde ortaya koyabiliyor.

Kablo Kanalı Çeşitleri Nelerdir?

Bundan kısa bir süre öncesine kadar kablo kanalı dendiğinde akla genellikle birkaç farklı model geliyordu.  Ancak günümüzde çok daha farklı sayıda seçenek sunabildiğini belirtmek gerekiyor. Kablo kanalı çeşitleri arasında en çok ön plana çıkanları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Delikli
  • Deliksiz
  • Tel
  • Merdiven

Bu modeller arasından seçim yaparken mekanın kullanım amacını göz önünde bulundurmak önem taşıyor. Örneğin delikli olarak dizayn edilen kablo kanallarının alt ve yan bölümlerinde küçük delikler bulunuyor. Bu delikler aracı böyle kabloların havalandırılması mümkün olabiliyor. Dolayısı ile mekanda ısının ideal seviyeye geçmemesi durumunda gerekli olan kablo kanallarının rahatlıkla kullanılabileceğini  belirtebiliriz.

Merdiven kablo kanalları ise adını görüntüsünden alıyor. Merdiven şeklinde dizayn edilen bu kablo kanalları belirli aralıklarla kaynatılan barlardan oluşuyor. Merdiven kablo kanalları ısının yüksek dereceye ulaştığı mekanlarda tercih edilen bir üründür. Bununla birlikte kablo taşıma kapasitesinin son derece yüksek olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Enerji kabloları ve aynı zamanda kablo kanalları gibi son derece önemli olan elektrik malzemelerinin  en düşük fiyatlı temin edilmesini isteyenler soluğu Star Akım  internet sitesinde alıyor.  Çünkü bu internet sitesinde oldukça zengin bir ürün çeşidi yelpazesi bulmak mümkün olabiliyor. Dolayısıyla ihtiyaca yönelik tercih yapmakta gayet kolay oluyor. Yıl boyunca düşük fiyatlar sunuyor olması çok sayıda kişinin alışveriş için bu adresi tercih etmesini beraberinde getiriyor.

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📆 24 Ocak 2021 Pazar 22:38   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Galatasaray 20 12 3 5 41 17 +24 39 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Fenerbahçe 19 12 3 4 39 23 +16 39 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 20 9 8 3 34 24 +10 35 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Trabzonspor 20 9 6 5 25 23 +2 33
6 Hatayspor 20 9 5 6 29 25 +4 32
7 Alanyaspor 19 9 4 6 30 17 +13 31
8 Fatih Karagümrük 20 8 6 6 33 29 +4 30
9 Yeni Malatyaspor 20 7 6 7 27 26 +1 27
10 Antalyaspor 20 6 8 6 20 26 -6 26
11 Göztepe 20 6 7 7 29 24 +5 25
12 Çaykur Rizespor 20 6 7 7 27 35 -8 25
13 Sivasspor 19 5 9 5 21 23 -2 24
14 Başakşehir 20 6 6 8 26 32 -6 24
15 Konyaspor 20 6 5 9 27 27 0 23
16 Kasımpaşa 19 6 4 9 21 30 -9 22
17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 -9 19
18 Gençlerbirliği 20 5 4 11 20 40 -20 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 19 5 3 11 22 30 -8 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 20 3 5 12 19 38 -19 14

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