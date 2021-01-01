Kablo Kanalı Nedir?

Bilindiği gibi binaların elektrik tesisatının döşemesinin ardından ortaya nahoş bir tablo görünümü çıkabiliyor. Bu görüntüyü ortadan yok etmek için kullanılan ürünler ise kablo kanalı adını taşıyor. Kablo kanalları elektrik tesisat kablolarının görüntü kirliliği oluşturmasını engelliyor hem de güvenli bir şekilde kullanılmalarına olarak tanıyor. Bu nedenle neredeyse tüm binalarda kullanılan malzemelerden biri de kablo kanallarıdır.

Sıva üzerine yerleştirilerek kullanılan ve elektrik iletimini engellemeyen bu ürünler günümüzde çok farklı model seçenekleri sunabiliyor. Böylelikle mekanda uygulanan dekorasyona uygun bir duruşa sahip olan kablo kanallarına ulaşmak son derece kolaylaştı. Genellikle dekoratif yönü ön plana çıkıyor olsa da kabloların güvenliğini sağlıyor olması da bu ürünlerin ne denli önemli olduğunu net bir şekilde ortaya koyabiliyor.

Kablo Kanalı Çeşitleri Nelerdir?

Bundan kısa bir süre öncesine kadar kablo kanalı dendiğinde akla genellikle birkaç farklı model geliyordu. Ancak günümüzde çok daha farklı sayıda seçenek sunabildiğini belirtmek gerekiyor. Kablo kanalı çeşitleri arasında en çok ön plana çıkanları şu şekilde sıralayabiliriz:

Delikli

Deliksiz

Tel

Merdiven

Bu modeller arasından seçim yaparken mekanın kullanım amacını göz önünde bulundurmak önem taşıyor. Örneğin delikli olarak dizayn edilen kablo kanallarının alt ve yan bölümlerinde küçük delikler bulunuyor. Bu delikler aracı böyle kabloların havalandırılması mümkün olabiliyor. Dolayısı ile mekanda ısının ideal seviyeye geçmemesi durumunda gerekli olan kablo kanallarının rahatlıkla kullanılabileceğini belirtebiliriz.

Merdiven kablo kanalları ise adını görüntüsünden alıyor. Merdiven şeklinde dizayn edilen bu kablo kanalları belirli aralıklarla kaynatılan barlardan oluşuyor. Merdiven kablo kanalları ısının yüksek dereceye ulaştığı mekanlarda tercih edilen bir üründür. Bununla birlikte kablo taşıma kapasitesinin son derece yüksek olduğunu da belirtmek gerekiyor.

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