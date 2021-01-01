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Ömer KARAMAN
MÜSADENİZLE…


Aylar süren çalışmalar, en zayıf öğrencileri en zirveye taşımak için büyük mücadeleler, sistemden öğretmenden ailelerden dolayı inanılmaz yükler, vs. üstüne birde şeker tansiyon derken pandemiyi de atlattık Elhamdülillah.

Eh yorulduk biraz. Bana müsaade 15 Şubatta görüşmek dileğiyle…

                                            Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

                                                                  Ömer KARAMAN

                                        İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

Eğitime dair çok sayıda pratik çözüm için Ömer Karaman Youtube kanalımızı takip ediniz.

📆 21 Ocak 2021 Perşembe 23:01   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 19 13 2 4 45 22 +23 41 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 19 12 3 4 39 23 +16 39 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 19 11 3 5 40 17 +23 36 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 19 9 7 3 33 23 +10 34 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 19 9 4 6 30 17 +13 31
6 Hatayspor 19 9 4 6 28 24 +4 31
7 Trabzonspor 19 8 6 5 23 22 +1 30
8 Fatih Karagümrük 19 7 6 6 31 28 +3 27
9 Yeni Malatyaspor 19 7 6 6 27 25 +2 27
10 Göztepe 19 6 7 6 28 22 +6 25
11 Antalyaspor 19 6 7 6 20 26 -6 25
12 Sivasspor 19 5 9 5 21 23 -2 24
13 Çaykur Rizespor 19 6 6 7 26 34 -8 24
14 Başakşehir 19 6 5 8 25 31 -6 23
15 Konyaspor 19 6 4 9 27 27 0 22
16 Kasımpaşa 19 6 4 9 21 30 -9 22
17 Kayserispor 19 5 4 10 14 23 -9 19
18 Gençlerbirliği 19 5 4 10 19 38 -19 19 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 19 5 3 11 22 30 -8 18
20 BB Erzurumspor 20 4 5 11 19 35 -16 17
21 Denizlispor 19 3 5 11 18 36 -18 14

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