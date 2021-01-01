MÜSADENİZLE…

Aylar süren çalışmalar, en zayıf öğrencileri en zirveye taşımak için büyük mücadeleler, sistemden öğretmenden ailelerden dolayı inanılmaz yükler, vs. üstüne birde şeker tansiyon derken pandemiyi de atlattık Elhamdülillah.

Eh yorulduk biraz. Bana müsaade 15 Şubatta görüşmek dileğiyle…

Matematik Öğretmeni & Eğitim Danışmanı

Ömer KARAMAN

İletişim= omerkaraman2003@hotmail.com

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