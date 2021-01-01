İstanbullular güne lapa lapa kar yağışıyla başladı

İstanbullular güne karla başladı – Tıkla İzle
Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, kar yağışı İstanbul’da etkili olmaya başladı.
Soğuk bir günle işe başlayan İstanbullular, karın etkisinde kaldı. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası’na düşen kar, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası’na yağdı.
Tüm kentte yağmaya başlayan kar, özellikle Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de yaklaşık 5 santimetreye kadar çıktı.
Üst geçitlerin üstü beyaza bürünürken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye çıktı.
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Beşiktaş
|17
|11
|2
|4
|39
|21
|+18
|35
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Fenerbahçe
|17
|11
|2
|4
|35
|21
|+14
|35
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Galatasaray
|17
|10
|3
|4
|34
|14
|+20
|33
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|17
|8
|7
|2
|31
|19
|+12
|31
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Alanyaspor
|18
|9
|3
|6
|29
|16
|+13
|30
|6
|Hatayspor
|17
|8
|4
|5
|25
|22
|+3
|28
|7
|Trabzonspor
|17
|7
|5
|5
|19
|20
|-1
|26
|8
|Fatih Karagümrük
|17
|6
|6
|5
|27
|23
|+4
|24
|9
|Antalyaspor
|18
|6
|6
|6
|19
|25
|-6
|24
|10
|Konyaspor
|17
|6
|4
|7
|24
|21
|+3
|22
|11
|Sivasspor
|17
|5
|7
|5
|19
|21
|-2
|22
|12
|Başakşehir
|17
|6
|4
|7
|24
|28
|-4
|22
|13
|Kasımpaşa
|17
|6
|4
|7
|20
|27
|-7
|22
|14
|Yeni Malatyaspor
|17
|5
|6
|6
|21
|23
|-2
|21
|15
|Çaykur Rizespor
|17
|5
|6
|6
|22
|30
|-8
|21
|16
|Göztepe
|17
|4
|7
|6
|21
|20
|+1
|19
|17
|Gençlerbirliği
|17
|5
|4
|8
|18
|31
|-13
|19
|18
|Kayserispor
|17
|4
|4
|9
|11
|21
|-10
|16
|2021-22 1.Lig
|19
|MKE Ankaragücü
|17
|4
|3
|10
|20
|27
|-7
|15
|20
|Denizlispor
|17
|3
|5
|9
|17
|28
|-11
|14
|21
|BB Erzurumspor
|18
|3
|4
|11
|16
|33
|-17
|13
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