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İstanbullular güne lapa lapa kar yağışıyla başladı


Önce Anadolu Yakası’nda başlayan kar yağışı İstanbul Avrupa Yakası’nda gece saatlerinden beri etkisini gösteren yağmur, sabah saatlerinden itibaren kara çevirdi. Lapa lapa yağan kar, yüksek yerlerde 5 santimetreye kadar yükseldi, üst geçitlerin üstü beyaza büründü.

İstanbullular güne karla başladı – Tıkla İzle

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı uyarıların ardından, kar yağışı İstanbul’da etkili olmaya başladı.

Soğuk bir günle işe başlayan İstanbullular, karın etkisinde kaldı. Sabah saatlerinde Anadolu Yakası’na düşen kar, gece saatlerinde ise Avrupa Yakası’na yağdı.

Tüm kentte yağmaya başlayan kar, özellikle Beylikdüzü ve Büyükçekmece’de yaklaşık 5 santimetreye kadar çıktı.

Üst geçitlerin üstü beyaza bürünürken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye çıktı.

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📆 15 Ocak 2021 Cuma 11:21   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 +14 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 +20 33 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 17 8 7 2 31 19 +12 31 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 +13 30
6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 +3 28
7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 -1 26
8 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 27 23 +4 24
9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 -6 24
10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 +3 22
11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 -2 22
12 Başakşehir 17 6 4 7 24 28 -4 22
13 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 -7 22
14 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 -2 21
15 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 -8 21
16 Göztepe 17 4 7 6 21 20 +1 19
17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 -13 19
18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 -10 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 -11 14
21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 -17 13

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