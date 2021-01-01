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Kadıköy Gazetesi » Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum » Adnan Oktar’a bin yılı aşan hapis cezası verildi
Adnan Oktar’a bin yılı aşan hapis cezası verildi


Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, kişisel verilerin kaydedilmesi, şiddet kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasal ve askeri casusluk suçuna teşebbüs, nitelikli dolandırıcılık ve kaçakçılık gibi suçlardan bin yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı.

Adnan Oktar suç örgütü davasında örgüt lideri Adnan Oktar, bin 67 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

📆 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:17   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 17 11 2 4 39 21 +18 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Fenerbahçe 17 11 2 4 35 21 +14 35 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 17 10 3 4 34 14 +20 33 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 17 8 7 2 31 19 +12 31 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Alanyaspor 18 9 3 6 29 16 +13 30
6 Hatayspor 17 8 4 5 25 22 +3 28
7 Trabzonspor 17 7 5 5 19 20 -1 26
8 Fatih Karagümrük 17 6 6 5 27 23 +4 24
9 Antalyaspor 18 6 6 6 19 25 -6 24
10 Konyaspor 17 6 4 7 24 21 +3 22
11 Sivasspor 17 5 7 5 19 21 -2 22
12 Başakşehir 17 6 4 7 24 28 -4 22
13 Kasımpaşa 17 6 4 7 20 27 -7 22
14 Yeni Malatyaspor 17 5 6 6 21 23 -2 21
15 Çaykur Rizespor 17 5 6 6 22 30 -8 21
16 Göztepe 17 4 7 6 21 20 +1 19
17 Gençlerbirliği 17 5 4 8 18 31 -13 19
18 Kayserispor 17 4 4 9 11 21 -10 16 2021-22 1.Lig
19 MKE Ankaragücü 17 4 3 10 20 27 -7 15
20 Denizlispor 17 3 5 9 17 28 -11 14
21 BB Erzurumspor 18 3 4 11 16 33 -17 13

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