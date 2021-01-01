MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Basında Kadıköy, Fenerbahçe, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Spor, Toplum, Yaşam » Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 3 golle geçti
Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı 3 golle geçti


Kasımpaşa, Süper Lig’in 16. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Müsabaka Fenerbahçe’nin 3-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar 

8. dakikada Valencia’nın ara pasında son çizgiye inen Pelkas, ortasını içeri çevirdi. Thiam’ın ön direkten çektiği şut yandan auta çıktı.

14. dakikada Mert Hakan sol kanattan ortasını Pelkas, Thiam’a indirdi. Bu futbolcunun düzgün şutunda top filelerle buluştu. 1-0

27. dakikada Hodzic’in pasında Anıl Koç’un yay üzerinden çektiği şutta kaleci Altay gole izin vermedi.

45+1. dakikada Pelkas’ın ara pasında savunma arkasına sarkan Thiam, ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği düzgün şutla farkı ikiye çıkaran golü kaydetti. 2-0

60. dakikada Pelkas’ın pasında sağ kanatta topla buluşan Thiam, ortasını içeriye açtı. Sinan’ın şutunu kaleci Ramazan kolay kontrol etti.

69. dakikada Valencia’nın sağ kanattan yerden ortasında ortaya ceza sahası içinden Pelkas vurdu. Top direğin dibinden auta çıktı.

77. dakikada serbest vuruş kazanan Kasımpaşa’da Yusuf Erdoğan’ın vuruşunu kaleci Altay, rahat kontrol etti.

86. dakikada Ozan’ın sağ tarafa verdiği pasla topla buluşan Ferdi’nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Halis Özkahya, Serkan Olguncan, Kemal Yılmaz

Kasımpaşa: Ramazan, Doğucan (Mehmet Feyzi dk. 46), Tirpan (Hasan Emre dk. 72), Brecka Haddadi, Hadergjonaj, Sadiku, Anıl Koç (Varga dk. 46), Yusuf Erdoğan (Furkan Külekçi dk. 82 ?), Alan (Yasin Dülger dk. 62), Hodzic

Yedekler: Erdem, Ertuğrul, Ahmet Oğuz, Evren Eren, Berat Kalkan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan (Sosa dk. 68), Valencia (Samatta dk. 74), Sinan (Ferdi dk. 79), Pelkas, Thiam (Cisse dk. 79)

Yedekler: Harun, Lemos, Ömer Faruk, Uğur Kaan, Eyüp Akcan, Gökhan Gönül

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Thiam (dk. 14 ve 45+1), Ferdi (dk. 86) (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: Sadiku, Mehmet Feyzi (Kasımpaşa), Sinan Gümüş (Fenerbahçe)

📆 05 Ocak 2021 Salı 00:42   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

SIR KÜPÜ Şair
ŞİİR TADINDA
30 Kasım 2020 Pazartesi
Ahmet Zeki YEŞİL
AŞI AŞKLA YAPILSIN
31 Aralık 2020 Perşembe
Konuk YAZAR
Ozan İsa Oğuz’a
15 Aralık 2020 Salı
Mimar Nihat
Riskli alan ve riskli bina!
19 Aralık 2020 Cumartesi
Yıldırım Gündoğdu
ZEKİ AMA…
24 Aralık 2020 Perşembe

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 15 10 1 4 31 19 +12 31 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 +15 30 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 +15 30 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 +10 29 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Gaziantep 15 7 7 1 28 17 +11 28
6 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 +5 27
7 Trabzonspor 16 6 5 5 18 20 -2 23
8 Fatih Karagümrük 15 5 6 4 24 19 +5 21
9 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 -1 20
10 Çaykur Rizespor 15 5 5 5 21 23 -2 20
11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
12 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 +3 19
13 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 -8 19
14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 -3 18
15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 -9 18
16 Başakşehir 15 4 4 7 21 27 -6 16
17 Gençlerbirliği 15 4 4 7 15 24 -9 16
18 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 -4 15 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 -10 13
20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 -13 13
21 Kayserispor 15 2 4 9 9 21 -12 10

BAĞLANTILAR