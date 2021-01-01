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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş » Havayolu Taşımacılığı
Havayolu Taşımacılığı


Sıklıkla kullanılan taşımacılık yollarından biri hava yoludur. Değerli eşyalar uzun mesafelere taşınırken, acil ihtiyaçların karşılanması gerektiğinde, yol zemininin kolay hareket etmeye engel olduğu veya maliyetli olduğu durumlarda havayolu taşımacılığı tercih edilebilir. Dış ticaret konusunda da hava yolları, uluslararası anlamda önemli bir yere sahiptir.

Özellikle kırılgan ve hasar görmesi muhtemel olan acil kargolar bu yol ile taşınır. Hava taşımacılığı; ambalajlama, nakliye ve teslimat gibi resmi prosedürleri de içerisinde barındırır. İthalat ve ihracat süreçlerinde ise gümrük işlemleri önemlidir. Müşterilerin bu süreçler hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Bu bilgilendirmelerin yapılması güvenilirliği de artıracaktır. Gümrük işlemleri önemli olduğundan bu konuda profesyonel firmalarla çalışmak daha faydalı olacaktır.

Havayolunun Avantajları

  • Hızlıdır, zaman kazandırır.
  • Rahat ve verimlidir.
  • Hassas kargoların en sağlam şekilde taşınmasını sağlar.
  • Bir yol hattı inşası gerektirmediğinden (demir yolu gibi) daha az maliyetlidir.
  • Arazi şartlarının ulaşımı zorladığı bölgelere erişme imkanı tanır.
  • Deniz, dağ ve orman gibi doğal fiziksel bariyerlerden muaftır.
  • Hızlı ilerlemesi gerektiğinden kolaylaştırılmış gümrük prosedürleri uygulanır.

Uluslararası Havayolu Taşımacılığı

Uluslararası taşımacılık, belirli uluslararası prosedürlere uygun olacak şekilde ülkeler arası yapılan nakliye işlemleridir. Taşıma işlemi profesyonel eller tarafından yönetilmelidir. Uluslararası kargo taşımacılığı havayolu ile yapılacaksa ürün kotasına dikkat edilmelidir. Bu yolla yapılan taşımacılık işlemlerinde kota farkı dikkate alınır. Ayrıca ürünün türüne göre gümrükleme prosedürleri de değişkenlik gösterebilir. İthalat ve ihracatta gümrük koşulları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebildiği gibi üründen ürüne de değişiklik gösterir.

Havayolu taşımacılığının tercih edilme sebebi en hızlı ve güvenilir taşıma seçeneklerinden biri olmasıdır. Hava yolu ile kargonuzu göndermek istediğiniz konuma en kısa sürede ulaştırabilirsiniz. Göndermeyi düşündüğünüz konum ister yurt içi ister yurt dışı olsun, bu alanda Batı Group dünya çapında en iyi servisi sunmak için çalışmaktadır.

📆 04 Ocak 2021 Pazartesi 21:51   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 15 10 1 4 31 19 +12 31 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 +15 30 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 +15 30 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Fenerbahçe 15 9 2 4 30 20 +10 29 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Gaziantep 15 7 7 1 28 17 +11 28
6 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 +5 27
7 Trabzonspor 16 6 5 5 18 20 -2 23
8 Fatih Karagümrük 15 5 6 4 24 19 +5 21
9 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 -1 20
10 Çaykur Rizespor 15 5 5 5 21 23 -2 20
11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
12 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 +3 19
13 Kasımpaşa 16 5 4 7 18 26 -8 19
14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 -3 18
15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 -9 18
16 Başakşehir 15 4 4 7 21 27 -6 16
17 Gençlerbirliği 15 4 4 7 15 24 -9 16
18 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 -4 15 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 -10 13
20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 -13 13
21 Kayserispor 15 2 4 9 9 21 -12 10

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