MENÜ ☰
Ahmet Şimşek Koleji
Kadıköy Gazetesi » Büyükşehir, Genel, Manşet, Sivil Toplum, Toplum, Yaşam » Kuş sürüsüne çarpan THY’nin kargo uçağı geri döndü
Kuş sürüsüne çarpan THY’nin kargo uçağı geri döndü


Turkısh Cargo’nun İstanbul-Almatı seferini gerçekleştiren TK6220 sefer sayılı Boeing 777-F tipi kargo uçağı kalkıştan kısa süre sonra kuş sürüsüne girdi.

Turkısh Cargo’nun İstanbul-Almatı seferini gerçekleştiren TK6220 sefer sayılı Boeing 777-F tipi kargo uçağı kalkıştan kısa süre sonra kuş sürüsüne girdi. Burun kısmında meydan gelen hasar nedeniyle uçak, Atatürk Havalimanı’na geri döndü.

Edinilen bilgiye göre Turkısh Cargo’nun İstanbul-Almatı seferini gerçekleştiren TK6220 sefer sayılı Boeing 777-F tipi kargo uçağı bu sabah saat 08.40’ta Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra ise beklenmedik bir şekilde uçak, kuş sürüsüne girdi. Yaşanan durum nedeniyle kargo burun kısmında hasar meydana gelen uçak, tekrar Atatürk Havalimanı’na dönme kararı aldı. Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçen uçağın pilotu, gerekli izni aldıktan sonra yaklaşık 30 dakika Marmara Denizi üzerinde atıp yakıt boşaltarak iniş ağırlığına ulaşmasının ardından Atatürk Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı. Seferden çekilen uçak ise hasar tespit ve gerekli bakımlar için teknik hangara çekildi.

📆 03 Ocak 2021 Pazar 15:31   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

KADIKÖY'DE HAVA

İSTANBUL

BLOG

YAZARLAR

SIR KÜPÜ Şair
ŞİİR TADINDA
30 Kasım 2020 Pazartesi
Ahmet Zeki YEŞİL
AŞI AŞKLA YAPILSIN
31 Aralık 2020 Perşembe
Konuk YAZAR
Ozan İsa Oğuz’a
15 Aralık 2020 Salı
Ömer KARAMAN
DERS VE MÜZİK
02 Ocak 2021 Cumartesi
Mimar Nihat
Riskli alan ve riskli bina!
19 Aralık 2020 Cumartesi
Yıldırım Gündoğdu
ZEKİ AMA…
24 Aralık 2020 Perşembe

RÖPORTAJLAR

ANKET

Üzgünüm, şu anda etkin anket yok.

PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
  • g
  • t
  • d
 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Beşiktaş 15 10 1 4 31 19 +12 31 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Alanyaspor 16 9 3 4 27 12 +15 30 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Galatasaray 15 9 3 3 25 10 +15 30 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 15 7 7 1 28 17 +11 28 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Hatayspor 15 8 3 4 22 17 +5 27
6 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26
7 Trabzonspor 16 6 5 5 18 20 -2 23
8 Fatih Karagümrük 15 5 6 4 24 19 +5 21
9 Yeni Malatyaspor 15 5 5 5 19 20 -1 20
10 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
11 Konyaspor 15 5 4 6 19 16 +3 19
12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 -2 19
13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
14 Sivasspor 15 4 6 5 15 18 -3 18
15 Antalyaspor 16 4 6 6 15 24 -9 18
16 Başakşehir 15 4 4 7 21 27 -6 16
17 MKE Ankaragücü 15 4 3 8 19 23 -4 15
18 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 -9 15 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 15 3 4 8 16 26 -10 13
20 BB Erzurumspor 16 3 4 9 16 29 -13 13
21 Kayserispor 15 2 4 9 9 21 -12 10

BAĞLANTILAR