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Kadıköy’de Asgari Ücret ve Kadın Cinayetleri Protesto Edildi!


Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyeleri, Asgari Ücreti ve Kadın Cinayetlerini protesto etti.

2021 yılı için açıklanan Asgari Ücretin yetersizliğini ve son günlerde yaşanan Kadın Cinayetlerini protesto etmek için Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) İstanbul İl Örgütü üyeleri Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geldi. Eylemde, “Sefalet Ücreti Değil! İnsanca Yaşam Ücreti” yazılı pankart ve “Asgari Ücret 8.500 TL Olmalıdır”, “İşsizliğe Pahalılığa Zamma Zulme Son” yazılı döviz açıldı.

ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLMALIDIR:

Grup adına basın açıklamasını HKP MYK Üyesi ve İstanbul İl Sekreteri Ramazan Kap gerçekleştirdi. Kap, Emekçi Halk için 2021 yılının daha da kötüleşeceğini, açlık, yoksulluk, işsizlik, intihar, cinayet haberlerinin devam edeceğini dile getirdi.

Kap, devamında şu ifadeleri kullandı:

“AKP’giller iktidarı ve Sarı Sendikacılar, İşçi Sınıfımızı ve Emekçi Halkımızı yoksulluk sınırının altında, açlık sınırında öldürmeyip süründürmektedir. Halkın Kurtuluş Partisi olarak diyoruz ki açıkladığınız 2.825 TL’lik asgari ücret sefalet ücretidir. Oysaki asgari ücretin olması gereken tutar, bugünkü yoksulluk sınırının yani 8.197,00 TL’nin altında olmamalı ve en az 8.500,00 TL olmalıdır. Bunun altında tespit edilecek olan her tutar, sefalet ücreti olmaya mahkûmdur. Bu tutarın altında kabul edilen her tutar Emekçi Halkımıza ihanettir.”

ÇEKİN ELLERİNİZİ KADINLARIN ÜZERİNDEN:

“İşçi Sınıfını sefalet ücretiyle inim inim inletirken ya kadınlarımız… Daha dün üç kadınımız canice katledildi. İstanbul’da Aylin Sözer, Malatya’da Selda Taş ve Gaziantep’te Vesile Dönmez. Aylin Sözer, öğretim görevlisi, canice diri diri yakıldı. Selda Taş, başından tabancayla vuruldu. Vesile Dönmez, pompalı tüfekle öldürüldü. Artık yeter! Çekin ellerinizi kadınlarımızın, çocuklarımızın üzerinden. Canilerin kadın cinayetlerini işlerken bu gücü nereden aldıklarını biliyoruz. Yöneticiler, ‘kadına şiddet abartılıyor’ diyor. Öğrenci evlerini fuhuş yuvası olarak gösteriyorlar. İstanbul Sözleşmesi’ni savunan kadınları fahişe olarak adlandırıyorlar. Kim söylüyor bunları, hepimiz biliyoruz. Bu Şeriatçı Ortaçağcı siyasi iktidarın bu sözleri, mahkemelerin katiller kravat taktı takım elbise giydi diye cezalarından yaptıkları indirimler, katillerin emellerine çanak tutuyor.”

ÇARESİZ DEĞİLSİNİZ:

“Ama biz Kurtuluş Partili Kadınlar, Kurtuluş Partili İşçiler olarak, bu siyasi iktidarın emellerini biliyoruz. Parababaları düzenini nasıl daha iyi devam ettiririz diye çalışmalarını biliyoruz. O yüzden kadınlarımıza, çocuklarımıza, işçilerimize diyoruz ki, görün artık bunların gerçek yüzlerini. Burada insan, hayvan, doğa sevgisiyle insanca bir düzen kurmak için çabalayan Halkın Kurtuluş Partisi var. Çaresiz değilsiniz. Hepinizi Partimiz çatısı altında örgütlenmeye ve bu insanlık düşmanlarını alaşağı etmeye davet ediyorum.”

Eylem sırasında, “Sefalet Ücreti Değil, İnsanca Yaşam Ücreti”, “Kadına Şiddete Hayır” sloganları atıldı.

📆 31 Aralık 2020 Perşembe 13:32   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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