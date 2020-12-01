İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yılbaşı kısıtlamalarını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: “Sultanahmet Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bu akşam saat 21.00’den Cuma günü saat 10.00’a kadar yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırılacak.”
|Sıra
|Takım
|Eleme veya küme düşme
|1
|Galatasaray
|14
|9
|2
|3
|25
|10
|+15
|29
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
|2
|Beşiktaş
|14
|9
|1
|4
|29
|19
|+10
|28
|2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
|3
|Alanyaspor
|15
|8
|3
|4
|24
|12
|+12
|27
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
|4
|Gaziantep
|14
|7
|6
|1
|27
|16
|+11
|27
|2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
|5
|Fenerbahçe
|14
|8
|2
|4
|27
|20
|+7
|26
|6
|Hatayspor
|14
|7
|3
|4
|20
|16
|+4
|24
|7
|Fatih Karagümrük
|14
|5
|6
|3
|23
|17
|+6
|21
|8
|Yeni Malatyaspor
|14
|5
|5
|4
|18
|17
|+1
|20
|9
|Trabzonspor
|15
|5
|5
|5
|16
|19
|-3
|20
|10
|Konyaspor
|14
|5
|4
|5
|18
|14
|+4
|19
|11
|Göztepe
|15
|4
|7
|4
|21
|18
|+3
|19
|12
|Çaykur Rizespor
|14
|5
|4
|5
|20
|22
|-2
|19
|13
|Kasımpaşa
|15
|5
|4
|6
|18
|23
|-5
|19
|14
|Sivasspor
|14
|4
|5
|5
|13
|16
|-3
|17
|15
|Antalyaspor
|15
|4
|5
|6
|15
|24
|-9
|17
|16
|Başakşehir
|14
|4
|4
|6
|21
|24
|-3
|16
|17
|Gençlerbirliği
|14
|4
|3
|7
|14
|23
|-9
|15
|18
|MKE Ankaragücü
|14
|3
|3
|8
|16
|22
|-6
|12
|2021-22 1.Lig
|19
|Denizlispor
|14
|3
|3
|8
|14
|24
|-10
|12
|20
|BB Erzurumspor
|15
|3
|3
|9
|15
|28
|-13
|12
|21
|Kayserispor
|14
|2
|4
|8
|9
|19
|-10
|10
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