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Kadıköy Gazetesi » Gezi-Alışveriş, Kadın » Pırlanta Bileklik
Pırlanta Bileklik


Küpeler ve kolyelerle birlikte bir takım olarak kullanıldığında oluşan bütünlüğün ortaya çıkardığı dev zarafetin önemli bir parçası olan bileklikler özellikle pırlanta olduğunda daha bir güzel görünmektedir. Işıltısı ile içine dâhil olduğu her kombini daha güzel bir hale getiren pırlanta bileklik modellerine de değer katarak bileklikleri davetlerde ve özel günlerde takılabilecek kadar ilgi çekici hale getirebilmektedir. Oldukça modern kesimlere sahip olan pırlantalar, bileklerinizi süsleyip kombinlerinizi daha değerli bir hale getirebileceğinden takılarınız arasında mutlaka bir pırlanta bileklik bulunmanızı tavsiye ederiz.

Görkemin Vücut Bulmuş Hali: Pırlanta Bileklik

Pırlanta tasarımları oldukça fazladır. Eğer aradığınız bileğinizde ışıldayacak sade bir tasarımsa birbiri ardına sıralanmış küçük pırlantalardan yapılma bileklikleri sevebilirsiniz. Ama biraz daha bileğinize doku katacak katmanlı bir pırlanta bileklik arıyorsanız baget kesim denilen keskin hatlara sahip pırlantaların belirli bir desen içinde dizildiği daha büyük tasarımları tercih edebilirsiniz. Bunun dışında ortasında büyük ve değerli taşların yer aldığı etrafı küçük pırlantalarla süslenmiş farklı tasarımlarda mevcuttur. İstediğiniz görkemli bir pırlanta bileklik ise https://www.pirlantamerkezi.com/pirlanta-bileklikler sitesinden modern görünümlü bilekliklere bakabilirsiniz.

📆 31 Aralık 2020 Perşembe 11:26   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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PUAN DURUMU - SÜPER LİG

Sıra Takım
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 O G B M A Y Av. P Eleme veya küme düşme
1 Galatasaray 14 9 2 3 25 10 +15 29 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu
2 Beşiktaş 14 9 1 4 29 19 +10 28 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu
3 Alanyaspor 15 8 3 4 24 12 +12 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi üçüncü eleme turu
4 Gaziantep 14 7 6 1 27 16 +11 27 2021-22 Avrupa Konferans Ligi ikinci eleme turu
5 Fenerbahçe 14 8 2 4 27 20 +7 26
6 Hatayspor 14 7 3 4 20 16 +4 24
7 Fatih Karagümrük 14 5 6 3 23 17 +6 21
8 Yeni Malatyaspor 14 5 5 4 18 17 +1 20
9 Trabzonspor 15 5 5 5 16 19 -3 20
10 Konyaspor 14 5 4 5 18 14 +4 19
11 Göztepe 15 4 7 4 21 18 +3 19
12 Çaykur Rizespor 14 5 4 5 20 22 -2 19
13 Kasımpaşa 15 5 4 6 18 23 -5 19
14 Sivasspor 14 4 5 5 13 16 -3 17
15 Antalyaspor 15 4 5 6 15 24 -9 17
16 Başakşehir 14 4 4 6 21 24 -3 16
17 Gençlerbirliği 14 4 3 7 14 23 -9 15
18 MKE Ankaragücü 14 3 3 8 16 22 -6 12 2021-22 1.Lig
19 Denizlispor 14 3 3 8 14 24 -10 12
20 BB Erzurumspor 15 3 3 9 15 28 -13 12
21 Kayserispor 14 2 4 8 9 19 -10 10

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