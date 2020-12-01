Pırlanta Bileklik

Küpeler ve kolyelerle birlikte bir takım olarak kullanıldığında oluşan bütünlüğün ortaya çıkardığı dev zarafetin önemli bir parçası olan bileklikler özellikle pırlanta olduğunda daha bir güzel görünmektedir. Işıltısı ile içine dâhil olduğu her kombini daha güzel bir hale getiren pırlanta bileklik modellerine de değer katarak bileklikleri davetlerde ve özel günlerde takılabilecek kadar ilgi çekici hale getirebilmektedir. Oldukça modern kesimlere sahip olan pırlantalar, bileklerinizi süsleyip kombinlerinizi daha değerli bir hale getirebileceğinden takılarınız arasında mutlaka bir pırlanta bileklik bulunmanızı tavsiye ederiz.

Görkemin Vücut Bulmuş Hali: Pırlanta Bileklik

Pırlanta tasarımları oldukça fazladır. Eğer aradığınız bileğinizde ışıldayacak sade bir tasarımsa birbiri ardına sıralanmış küçük pırlantalardan yapılma bileklikleri sevebilirsiniz. Ama biraz daha bileğinize doku katacak katmanlı bir pırlanta bileklik arıyorsanız baget kesim denilen keskin hatlara sahip pırlantaların belirli bir desen içinde dizildiği daha büyük tasarımları tercih edebilirsiniz. Bunun dışında ortasında büyük ve değerli taşların yer aldığı etrafı küçük pırlantalarla süslenmiş farklı tasarımlarda mevcuttur. İstediğiniz görkemli bir pırlanta bileklik ise https://www.pirlantamerkezi.com/pirlanta-bileklikler sitesinden modern görünümlü bilekliklere bakabilirsiniz.